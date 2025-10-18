El Bisbal bàsquet continua sense saber el que és guanyar aquesta temporada (96-59)
Els d’Èric Surís paguen car la falta d’idees en atac i la dependència del joc interior
Gerard Ullastre
El Bisbal Bàsquet suma la tercera derrota consecutiva aquesta temporada i s’enfonsa a la part baixa de la classificació. Les limitacions ofensives i el poc encert des de la línia de tres han condemnat els empordanesos, que no han pogut franquejar la defensa del Bàsquet Llíria.
Ja al primer quart s’ha vist qui era l’equip dominant. Es feia complicat presagiar una altra jornada com la de l’any 2024, quan en aquest municipi, el Bisbal Bàsquet aconseguiria l’ascens a segona federació. Inclús, pels aficionats més acèrrims. El Bàsquet Llíria anotaria el primer tir de camp, i, des de llavors, no deixaria opció de somiar amb la remuntada a l’equip empordanès. L’equip del País Valencià ha sabut aprofitar la versatilitat ofensiva que té, obrint la pista i fent mal des de la línia de tres. Precisament el que no ha sabut fer el Bisbal, que ha apostat per fer-se fort a la pintura i no li ha trobat les pessigolles a l’equip rival.
El ritme ofensiu ha disminuït al segon quart, sobretot per part del conjunt visitant. El Bàsquet Llíria ha assecat els de Surís. Tan sols 3 tirs de camp anotats en 10 minuts. En aquesta mateixa línia, només 10 triples intentats i dos encertats entre els dos primers parcials. Els tirs de llarga distància són l’assignatura pendent pels empordanesos aquesta temporada. Ranane i Álvarez han estat els únics jugadors que han estat agressius de cara a cistella, anotant 20 punts entre els dos.
La segona meitat del partit ha començat amb la mateixa dinàmica amb què ha acabat la primera. Passivitat exagerada dels Surís, que han encaixat un parcial de 14-2 en els primers minuts. Els empordanesos s’han despenjat i han tirat la tovallola. Per altra banda, el Bàsquet Llíria ha aprofitat per fer sang i sentenciar el partit. 72-43 al final del tercer quart.
A l’últim parcial, quan les cames han començat a fer figa, ambdós conjunts han mirat el marcador i han decidit firmar un pacte de no-agressió. Els dos equips han dit la seva sense fer-se massa mal. El partit ja estava decidit, tot i que l’avantatge de l’equip local ha tornat a augmentar. Aquest cop, 8 punts més, per acabar el partit 96 a 59.
Aquesta derrota ha estat molt diferent de les primeres dues. Ha estat molt dura anímicament, no només pel resultat, que també, sinó perquè les mancances dels de Surís s’han fet més visibles i el fantasma del descens torna a sobrevolar la comarca del Baix Empordà.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Nova alerta per forts ruixats a les comarques de Girona
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Boicotegen el camí de Coll de Jou entre Ogassa i Ribes de Freser
- Sabies que a Sant Pere Pescador hi ha un edifici públic amb una finestra tan petita i estreta per la qual només t’hi cabria una mà?
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Un estranger estalla amb l'estil de vida d'Espanya: 'Les persones amb un sou de 1200 euros ja no poden viure bé
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025