En Directe
Morabanc Andorra-Bàsquet Girona: Dues pròrrogues i tres hores de deliri (115-113)
El Bàsquet Girona deixa escapar de forma imperdonable la primera victòria del curs a la pista del Morabanc Andorra en un duel surrealista i sense cap mena de lògica que tenia guanyat a 33 segons del final
Visitar Andorra ha estat com visitar un parc d'atraccions. Tot el que ha passat, ha tingut poca lògica. Del desavantatge gironí de 18 punts al final del primer quart (28-10), a una sorprenent i clau reacció que ha capgirat l'estat d'ànim dels de Moncho Fernández, que han anotat 38 punts en el segon període per marxar guanyant al descans (47-48). Quan ha tingut el duel lligat, l'ha deixat escapar de forma imperdonable amb una seqüència surrealista d'accions i Rafa Luz, amb un triple de camp a camp, ha enviat el duel a la pròrroga (92-92). I no només n'hi ha hagut una, no (103-103). N'hi ha hagut dues i cap a tres hores de partit. La primera victòria del Bàsquet Girona a la Lliga haurà d'esperar (115-113)
Entre els errors en el triple, les males decisions en atac i les imprecisions defensives, els gironins han accentuat els seus mals en un inici dolent a Andorra, en un duel entre conjunts que encara no sabien què era guanyar. La primera cistella gironina ha arribat als gairebé quatre minuts de partit, obra de Juan Fernández. El 7-0 de sortida, alimentat amb els llançaments exteriors de Best, sumat a la poca pietat d'Udeze sota el taulell, han provocat que l'entrenador gallec es desesperés (12-2). Moncho ha demanat un temps mort i la cosa no ha canviat gaire, perquè els seus jugadors eren superats contínuament. Fins i tot Yves Pons, amb dos triples consecutius en els seus primers punts aquest curs, semblava Michael Jordan (21-9). L'exgironí ha fet molt mal en la segona pròrroga i ha acabat amb 20 punts.
Amb els riscos i el ritme amb el qual competeix el Bàsquet Girona, ha d'assumir conviure amb una mena de ruleta russa, en què tant pot passar una cosa com l'altra. Si l'equip està encertat, com ho ha estat passat el període de penitència dels primers deu minuts (28-10), fantàstic. Però si no ho està, pateix, com ha passat quan tot s'ha esguerrat. Del 9/11 provisional en triples de l'Andorra, a l'aparició, gairebé miraculosa, de Needham, que s'ha enfilat als 19 punts, per demostrar que pot ser vàlid per al projecte.
L'avantatge en el tercer quart ha arribat als tretze punts (54-67), però la cosa s'ha anat igualant. A menys de dos minuts del final, els gironins dominaven de 10 (79-89) i, quan faltaven 33 segons, guanyaven de 7 (84-91). Però dues pèrdues, un triple d'Okoye i la mania de fallar tirs lliures han contribuït al suspens final. El que ningú no s'imaginava és que Rafa Luz s'inventés una cistella de videojoc quan els de Fontajau ja celebraven el triomf.
En el primer temps addicional, l'Andorra, amb l'adrenalina pels núvols, s'ha aprofitat dels triples de Best per marcar distància (100-96). Sense Needham, eliminat per faltes, com també Geben i Juan Fernández, ha estat Livingston qui ha sobresortit, anotant els set últims punts de l'equip gironí. Luz ha tornat a enviar el duel a un segon temps extra, en què Pep Busquets ha estirat el carro. Insuficient, davant del deliri general.
Final: guanya l'Andorra (115-113)
Dos tirs lliures de Hughes (113-112). Queden 33.3
Triple de Pons, que s'enfila als divuit punts (113-106)
Pons i la llei de l'ex (108-106). 3.34 per al final. Això del final és un dir, veient com va tot
Tècnica a Moncho Fernández (105-106)
Triple de Busquets (103-106)
Tornem a la segona pròrroga: 103-103
Com està Livingston!!! Però empata Rafa Luz (103-103)
L'Andorra està gestionant millor els primers minuts de la pròrroga (97-96)
Comença la pròrroga (92-92)
