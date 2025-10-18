Pau Navarro guanya el Ral·li del Marroc i es proclama subcampió del món amb només 21 anys
El pilot de Red Bull aconsegueix la seva primera victòria en una prova del Mundial i tanca una temporada amb podis al Dakar i al campionat del món
Pau Navarro Ferrer va aconseguir imposar-se, aquest divendres, al Ral·li del Marroc, la cinquena i última cita del Campionat del Món de rally raid. Amb aquest triomf, el jove pilot llagosterenc de Red Bull s’ha proclamat subcampió del món en la categoria Challenger, signant el millor resultat de la seva trajectòria esportiva fins ara.
Amb només 21 anys, Navarro i el seu copilot Jan Rosa (24) s’han convertit en la parella més jove que aconsegueix una victòria en una cursa mundial i un podi final al campionat. Ambdós ja tenen la mirada posada en el pròxim gran repte: el Ral·li Dakar 2026, que se celebrarà del 3 al 17 de gener.
La victòria de Navarro al Marroc ha arribat després d’una remuntada des de la primera etapa que el va portar a superar el nou campió del món. “És un resultat pel qual hem lluitat molt temps. Finalment arriba la nostra primera victòria en una prova del Mundial, i aconseguir-ho al Marroc, que és com la prèvia del Dakar, té un valor molt especial per a tot l’equip”, va explicar el pilot després de creuar la línia d’arribada.
Navarro va voler destacar també el paper del seu copilot: “en Jan ha fet una feina increïble. Cada vegada acumula més experiència i això em permet centrar-me en conduir al màxim. La seva progressió és clau en aquest resultat.”
El pilot de Red Bull va voler dedicar el triomf “a tots els que mai han deixat de confiar”: “Hem tingut dies complicats al començament del ral·li, però la perseverança ha tingut premi". Finalment, va afegir que "ara toca gaudir-ho i continuar preparant el Dakar, que és la gran cursa per a la qual treballem tot l’any".
