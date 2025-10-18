Roberto Íñiguez: «Em preocupa el globus que s’està muntant»
El tècnic vitorià dona una clatellada a aquells que pensen que l’Spar Girona, que diumenge visita el Joventut a Badalona, guanya els partits sense jugar-los
L’inici de temporada de l’Spar Girona és per emmarcar: dues victòries contundents a la Lliga i dos triomfs espectaculars a l’Eurolliga, especialment el darrer a la pista del Praga, el vigent campió. Tot i el lideratge de la categoria i les grans sensacions que transmet, el tècnic Roberto Íñiguez no vol cap mena de relaxament. Ni diumenge en el derbi català a l’Olímpic de Badalona davant d’un Joventut també invicte (19 hores), ni més endavant. «Estem en la típica situació que comences amb la doble competició, amb l’exigència, i que comencen a aparèixer alguns problemes físics, a la qual cosa ens haurem d’acostumar i de cap manera no pot ser una excusa. Amb això, segurament, a partir d’ara hi haurem de conviure. Després de cada partit, i els viatges, haurem de fer una anàlisi de com està la gent. Però estic content de com estem continuant treballant. Com sempre, hem intentat preparar el duel contra el Joventut de la millor manera possible», va explicar el vitorià.
«Intentem aprofitar cada segon dels quals estem a la pista per a preparar-nos bé. Això és molt important perquè hi ha poc temps per a entrenar, l’energia no sobra i hem de clarificar de manera molt precisa les coses que necessitem fer a la pista. Tot el que fem ha de tenir una connexió amb el qual passarà en el partit», va continuar Íñiguez, que va donar una clatellada a aquells que pensen que l’Spar Girona guanya els partits sense jugar-los. «Espero un duel molt difícil a Badalona, però sembla que part de l’entorn, com ja hem presentat candidatura a l’Eurolliga, creuen que guanyarem sense baixar de l’autocar. He sentit cada comentari després de la victòria a Praga... m’imagino que serà el desconeixement del bàsquet femení, el sistema de competició, els rosters dels equips... O les ganes de vendre, jo no ho sé... L’única candidatura que presentem és la de patir demà (per diumenge) per a poder competir, i competir per a guanyar el partit. Des del sacrifici i la concentració total. I haurem d’equilibrar certes carències».
«Em preocupa el globus que s’està muntant. I no ho puc entendre. Vaja, crec que és des del desconeixement. I com crec que és degut a això, és complicat fer convèncer a algú del contrari. L’equip sí que té clar perquè guanyem i com guanyem, i hem de continuar en la mateixa línia, sense que res ens afecti. Fent la mateixa feina guanyant o perdent», va desenvolupar Íñiguez, que destaca del Joventut el fet de «saber-se reforçar bé i mantenir l’estructura de feina. Han sumat dues victòries de mèrit i estan volant, ara mateix».
