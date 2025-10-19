Arnall, Bloss, Hagen i Meerhoff guanyen la Cursa Popular del Carrer Nou
El centre de Girona celebra la 46a edició d'una de les proves més mítiques del calendari esportiu de la ciutat, enguany encetant una tradició solidària
Lluc Perich Pérez
Com cada any quan s'apropen les fires, el centre de Girona s'ha engalanat amb una de les curses més mítiques i esperades de l'any a la ciutat, la Cursa Popular del Carrer Nou, i ja en van 46. Milers de persones han participat com a corredors o espectadors d'un esdeveniment que ha celebrat els triomfs de Josep Maria Arnall i Meredith Bloss (00:31:11 i 00:38:06 en la prova de 10km) i de Julien Hagen i Caroline Meerhoff (00:15:39 i 00:18:11 en la de 5km). Molta representació internacional en una jornada d'allò més arrelada a la ciutat i que, a més, ha encetat la tradició de ser solidària.
Perquè més enllà dels resultats, la ciutat s'ha omplert avui amb amics i famílies, grans i petits que volien fer esport i passar-s'ho bé. El sol, espaterrant, també ha acompanyat. Mercè Ramírez de Cartagena, presidenta de Girona Centre Eix Comercial, l'associació que organitza la cursa, ha remarcat que "és una cosa molt nostra i ens fa molta il·lusió, com cada any, crec que ens superem, aquesta era la 46a edició, així que d'aquí poc cinquanta, que haurem de fer una festa grossa!". Com a principal novetat, a més, la festa d'aquest any ha estat solidària, aportant part de la recaptació als hospitals Trueta i Santa Caterina. La cursa també vol avançar en sostenibilitat i ha eliminat les ampolles de plàstic: Els participants podien beure d'una font a la plaça del Mercadal.
Els primers a poder fer-ho han estat els corredors i corredores de la cursa de cinc quilòmetres. El més ràpid, Julien Hagen, ha corregut amb 00:15:39, i així ha batut Nicolas Michael (00:15:55) i Pau Sagué (00:16:12). En categoria femenina, victòria de Caroline Meerhoff (00:18:11) davant Zoe Blanchard (00:18:27) i Laetitia Mottier (00:19:26). La prova reina de la Cursa Popular del Carrer Nou, la de deu quilòmetres, ha sigut per Josep Maria Arnall (00:31:11) davant Victor Aguilera (00:31:33) i Marc Guàrdia (00:31:39); i Meredith Bloss (00:38:06) davant Zoe Blanchard (00:38:17) i Sònia Bassas (00:39:17).
Qui hagi estat observador haurà vist un nom repetit a la llista de mèrits, i no és pas cap error. La francesa Zoe Blanchard ha repetit segon lloc a les dues proves principals. El més sorprenent, però, és que fa una setmana ni sabia que existia la cursa. La corredora marsellesa era a Girona visitant uns amics el cap de setmana i tot just ahir “vam veure que hi havia una cursa i ens vam apuntar”, ha explicat. Blanchard ha assegurat que “la ciutat m’ha semblat preciosa i ha sigut molt maco poder-hi córrer” en aquest “cap de setmana perfecte”. L’any que ve? “Per què no? Sona bé!”, ha repicat.
