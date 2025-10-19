El Girona B segueix invicte a casa (1-0), l’Olot cau a Torrent (0-1), i l'Escala és líder (2-2)
El filial creix en la classificació de la Segona Federació i, a Tercera, l’Escala empata a domicili amb el Cerdanyola i pren el lideratge provisionalment
Lluch Perich
El Girona B manté l’idil·li en aquest tram inicial de temporada a Segona Federació, on ha tornat a guanyar, ara 1-0 a l’Andratx, per a mantenir-se invicte a Vidreres i créixer fins a la tercera posició de la taula (el Reus, amb un partit menys, podria avançar-lo), en zona de promoció. El golejador, igual que en l’última jornada, ha estat el lateral Pol Arnau, arribat aquest estiu a l’equip i fent mèrits per a mantenir el lloc a un onze on no va entrar les primeres jornades. Qui no hi podrà ser la següent és Papa, expulsat per dobla groga a les acaballes.
També a la Segona Federació, l’Olot viu una ratxa menys reeixida i encadena el tercer partit sense victòria. Després d’un empat el cap de setmana passat a casa amb el Terrassa, els garrotxins han perdut en la visita al Torrent, que amb Adri Pérez ha marcat l’únic gol del partit des dels onze metres. L’àrbitre ha expulsat l’olotí Pau López amb vermella directa al 86’ quan duia set minuts sobre la gespa.
Una categoria per sota, però a aquestes altures competint per a l’ascens, l’Escala ha empatat a dos a l’estadi del Cerdanyola i es manté a la zona alta, en posició de líder a l’espera que jugui el Badalona. Youssef, que el curs passat competia justament amb els barcelonins, ha firmat el doblet que suma un punt als empordanesos.
