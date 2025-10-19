Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'increïble triple de l'Andorra per forçar la pròrroga contra el Girona

Un moment del partit de dissabte

Un moment del partit de dissabte / Fernando Galindo (EFE)

Jordi Roura

Jordi Roura

El Bàsquet Girona va perdre a Andorra dissabte de manera increïble un partit que tenia guanyat a 33 segons del final, quan dominava de 7. Amb 1 segon de joc Livingston va anotar el segon tir lliure que tenia per situar el 89-92. Els locals van treure de fons i el tir a la desesperada de Rafa Luz des de camp propi i en la cantonada va volar i va entrar net situant l'empat i portant el duel al temps extra davant del deliri dels jugadors i aficionats andorrans. A la pròrroga el Girona va desaprofitar una última possessió per guanyar i es va jugar un segon temps extra que es van endur els locals per 115-113.

