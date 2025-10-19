L'increïble triple de l'Andorra per forçar la pròrroga contra el Girona
El Bàsquet Girona va perdre a Andorra dissabte de manera increïble un partit que tenia guanyat a 33 segons del final, quan dominava de 7. Amb 1 segon de joc Livingston va anotar el segon tir lliure que tenia per situar el 89-92. Els locals van treure de fons i el tir a la desesperada de Rafa Luz des de camp propi i en la cantonada va volar i va entrar net situant l'empat i portant el duel al temps extra davant del deliri dels jugadors i aficionats andorrans. A la pròrroga el Girona va desaprofitar una última possessió per guanyar i es va jugar un segon temps extra que es van endur els locals per 115-113.
- La Seguretat Social anuncia males notícies: l'edat de la jubilació ha canviat i te la poden denegar
- Aquest és el poble més ric de Girona segons Hisenda
- Alerta: Aquest hàbit pot matar més persones que el càncer, en només 35 anys
- Compte si compres aquest producte al supermercat: un metge adverteix dels seus perills
- Assalten un jove al Barri Vell de Girona i el colpegen al cap amb una ampolla de vidre per robar-li
- Troba els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Coneix el restaurant gironí que opta al premi Cuiner 2025
- Dvisi: Quan el xef cedeix el triomf a l’equip