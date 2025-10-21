3Cat relega per tercera vegada un partit de l'Spar Girona
Els duels contra Gdynia i Praga, d’Eurolliga, i el de diumenge a Badalona amb la Penya de lliga, només s’han vist per la web per prioritzar d’altres esdeveniments, com l'assemblea de socis del FC Barcelona
3Cat va relegar diumenge, per tercera vegada aquesta temporada, un partit de l’Spar Girona, a l’emissió digital. I això que el partit contra el Joventut, un atractiu derbi català de la Lliga Femenina, amb el liderat en joc, estava aparentment programat per ser emès per Esport3 al final del partit de 2a RFEF entre l’Atlètic Lleida i el Barça Atlètic.
A l’hora de la veritat, però, els seguidors de l’Uni van haver de recórrer a internet per seguir el seu equip, fos a través del youtube de la Federació (la senyal del qual es va reproduir per www.diaridegirona.cat, o per la web del canal esportiu de Televisió de Catalunya. No és primer cop que 3Cat relega l’equip gironí: els dos partits d’Eurolliga disputats fins ara (Gdynia i Praga) només s’han pogut seguir en format digital (o a través de Vamos o Ellas de Movistar+).
Crítiques a les xarxes socials
L’enuig per la situació, fins i tot, va provocar que el president de l’Uni (el club segueix vigent tot i haver integrat tots els equips al Bàsquet Girona) i membre del consell assessor del club de Marc Gasol, Cayetano Pérez, el va fer patent a X: «Partit molt treballat, gran victòria!!!. Llàstima que TVBarça, vull dir Esport3, prefereixi emetre l’assemblea d’un club en comptes d’un derbi de bàsquet femení on hi havia en joc el lideratge de la LFEndesa», va piular l’empresari gironí. El missatge va rebre moltes respostes de suport i de crítica cap a Televisió de Catalunya i la seva predisposició a prioritzar sempre tot el que fa referència al Barça.
La realitat és que demà l’Spar Girona torna a jugar a Fontajau, en aquest cas la tercera jornada de la màxima competició continental contra Bourges, i ho fa a les 19h per imposició televisiva. De moment Esport3 té prevista l’emissió pel seu canal convencional, tot i que si acaba sent així, possiblement el final del partit no es vegi perquè a les 20.45 està programat un Joventut-Bursaspor de la Champions League. Sorprèn el criteri de 3Cat a l’hora de tractar l’Eurolliga de bàsquet i la Champions de futbol femení. El Barça es programa per TV3 en horari de prime time i, si cal, s’avança el Telenotícies, en canvi l’Spar acaba relegat a transmissions per internet o per Esport3 en horaris que no sempre beneficien l’assistència de públic a Fontajau. En el cas del partit de diumenge, 3Cat va relegar l’Spar Girona per oferir l’assemblea del Barça a través d’Esport3.
La temporada passada Televisió de Catalunya va fer-se amb els drets de LaLliga de Primera (exceptuant partits de Barça i Madrid, que al febrer seguien vius a la Champions), però també els va relegar a Esport 3, fins i tot un derbi amb la permanència en joc entre Espanyol i Girona, o el partit de l’equip de Míchel contra el Mallorca (1-0) on es va encarrilar una salvació que s’havia complicat.
