El Girosona arrencarà el 8 de novembre a Olot
Es mantindran les altres seus a Banyoles, Vic, Lloret de Mar i Girona, el 6 de juny
DdG
La sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona va acollir la presentació de la quinzena edició del Circuit Girosona de Natació - Gran Premi de la Diputació de Girona. Van donar-ne tots els detalls el diputat d’Esports, Jordi Masquef; el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, i el director tècnic de la competició, Joan Parra.
El circuit arrencarà enguany el 8 de novembre a Olot, amb la celebració del 31è Trofeu Raül Ramos. Ja durant el 2026, tindran lloc les altres quatre proves: el 7 de febrer, el 39è Trofeu Josep Tresserras al Club Natació Banyoles; l’11 d’abril, el 48è Trofeu Mercat del Ram al Club Natació Vic; el 9 de maig, el 17è Trofeu Lloret - Memorial Sensei Fusano al Club Natació Lloret de Mar, i, per acabar, el 6 de juny, el 25è Trofeu Ciutat de Girona - Memorial Lluís Masberenguer a les instal·lacions del GEiEG.
En les últimes edicions, la participació en la competició ha crescut substancialment. En la passada (2024-2025), es van fregar els 2.000 participants (1.983 nedadors), gairebé repartits equitativament entre homes (990) i dones (993). Això va suposar un increment del 38,19% en relació amb l’edició anterior, en què hi va haver 1.435 participants.
El diputat d’Esports, Jordi Masquef, va posar èmfasi en aquestes dades i va ressaltar la implicació creixent de la Diputació de Girona en el circuit. Enguany, l’ens supramunicipal encara hi ha reforçat més la seva implicació econòmica.
«Des de fa temps donem suport a la competició, convençuts que aquests projectes no només contribueixen al desenvolupament dels joves talents esportius del nostre territori, sinó també a reforçar el vincle entre els municipis, l’esport i els valors que representa: esforç, constància i superació», va destacar.
Per la seva part, el president de la Federació Catalana de Natació, Ramon Bosch, va destacar: «El circuit Girosona és un mirall per a altres territoris, i bona prova d’això és la presència de nedadors de primer nivell en les diferents proves [en l’edició passada, el campió del món de 200 m esquena Hugo González va participar a Olot, i la campiona olímpica Mireia Belmonte, a Lloret de Mar]. Això, sens dubte, genera també una motivació addicional als nostres esportistes per compartir piscina amb ells».
L’acte va comptar també amb l’assistència del delegat de Girosona de la Federació Catalana de Natació, Albert Comas, i dels presidents dels clubs que acolliran les proves d’aquesta edició, a més de tècnics, esportistes i patrocinadors.
