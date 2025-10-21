Íñiguez: "No podem vendre fum"
En una altra conferència de premsa tensa, el tècnic de l'Spar Girona torna a intentar rebaixar l'alegria generada pels resultats impecables de l'equip abans del partit d'Eurolliga de demà contra el Bourges a Fontajau
Tres victòries en tres partits de Lliga i dos en els dos d'Eurolliga contra Gdynia i Praga demostren que l'Uni ha entrat d'allò més bé a la temporada. Un començament de curs perfecte per a les de Roberto Íñiguez que, tot i això, no vol que entri ni una mica d'eufòria a l'entorn i, encara menys, al vestidor. Tant és així, que sentint-lo ningú diria que l'equip passa per un moment tan dolç de resultats. Ans al contrari. La realitat, tanmateix, és la que és i toca estar content. I així, l'Uni rep demà (19:00) la visita del Bourges en el tercer partit europeu del curs amb la intenció de mantenir l'idili amb l'afició a Fontajau. Aquest migdia, el basc ha tornat a oferir una tensa conferència de premsa en què ha reiterat que l'Spar Girona "no és favorit" a res. "Moltíssima gent ho diu. S'ha dit i s'ha escrit que hem presentat candidatura a l'Eurolliga. La gent infla el globus. Estem contents, però no podem dir que som candidats ni vendre fum perquè després la gent es decep", ha dit. En aquesta mateixa línia ha subratllat que els rivals a l'Eurolliga "de cap manera" poden veure l'Spar com un candidat al títol. "Ens veuen com un equip que competeix bé. Fenerbahce, Schio, Galatasaray, Cukurova no estan preocupats. I si penseu que ho estan, no enteneu res" assegurava el vitorià tot recordant que els resultats "reforcen la línia de treball" però que cal saber "qui som en el context europeu i espanyol" .
Amb el dubte d'Arica Carter, absent contra el Joventut per problemes físics, l'Spar intentarà donar la segona alegria europea a Fontajau al seu públic. "Haurem d'igualar el seu nivell físic i defensar bé. El Bourges té cultura de joc físic, atlètic, defensa dura, contacte alt i haurem d'apujar el llistó en aquest sentit, perquè si no ,estaran còmodes ha dit el tècnic. El duel arriba al bell mig d'una marató de partits entre Lliga i Eurolliga. "Hem de trobar l'equilibri entre arribar amb el màxim de frescor possible i no perder el que volem fer als partits", ha recordat.
