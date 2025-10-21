Quarta catalana
Quinze gols en el Recreativo Marca-Selvatans: "Un partit de bojos!"
El club selvatà guanya per 5 a 10 en un matx que, a la mitja part, ja havia deixat onze dianes
Roger Illa
Queda quasi tota la lliga per disputar, però serà difícil que algun marcador superi en inversemblança o, almenys, en quantitat, el del Recreativo Marca-Selvatans del passat dissabte. Els visitants van guanyar per 5 a 10 en un duel ple de golejadors, però mancat d'encert en les defenses.
El festival anotador va començar ben aviat. En el minut 15, el Selvatans ja guanyava per 2 a 3. A la mitja part ja s’havien marcat onze gols i el marcador era de 3-8 per als visitants. Entre el minut 45 i el 70 es va viure l'únic període de calma del matx, però en els compassos finals es van veure fins a quatre dianes més.
El peculiar marcador també va deixar un capítol de golejadors totalment inaudit: hi va haver sis jugadors (dos del Recreativo Marca i quatre del Selvatans) que van fer, almenys, un doblet. L'únic que va arribar a sumar un hat-trick, això sí, va ser Lluís Ortiz, que en la seva tornada a la Selva de Mar ja acumula set gols en tres jornades.
El Selvatans té set punts dels nou disputats i està invicte al grup 1 de Quarta Catalana. A les seves xarxes socials, el club groc-i-negre va descriure el duel com un "partit de bojos" i va causar l'estupefacció de molts seguidors als comentaris. El Recreativo Marca, per la seva banda, va perdre els primers punts de la temporada. Havia guanyat les dues primeres jornades i, sorprenentment, només havia encaixat dos gols.
