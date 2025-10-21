Teràpia de Shock: Els fans amb més ritme de l'Olot
La banda, autora de l’himne del club el 2009, torna als escenaris després d’una dècada i es promociona a la samarreta de l’equip garrotxí
També vendrà als seus concerts una edició especial de l’equipació
Teràpia de Shock es va crear, a la Garrotxa, el 2006, es va retirar el 2016, i el juny passat van anunciar una gira de retorn pel 2026. Van fer fortuna amb temes com Sense tu, banda sonora de la sèrie de TV3 Polseres vermelles, i el 2009 van crear l’actual himne de l’Olot, club del qual se’n declaren seguidors. Ara, a les portes de pujar de nou als escenaris (el primer concert es farà el divendres 31 a Montmeló en el marc de la Castanyada del Cabró Rock), faran diumenge el servei d’honor del derbi de 2a RFEF Olot-Girona B, un club, el garrotxí, que els promociona a la samarreta amb una reproducció del seu famós logotip en forma de llamp. Segons un conveni que van firmar l’estiu passat, el grup es compromet a lluir la samarreta de l’Olot en els seus concerts i a vendre l’edició exclusiva, amb el nom de la banda al frontal, en la seva parada de marxandatge. «Per Olot ja se’n veuen», confessava ahir Gerard López, bateria del grup.
L’entesa entre l’Olot i Teràpia de Shock també té la seva vessant social amb la col·laboració amb la Fundació Albert Bosch i la seva lluita contra el càncer infantil. Segons explica López, la relació amb la UEO és molt bona des que el 2009 els van contactar per fer un nou himne. «El vell era molt antic i vam fer un tema més modern i actual, grabat també amb més mitjans. N’estem molt orgullosos. És una cançó que parla de la terra, d’Olot i dels volcans, i de la força de la seva gent». Aquella època va ser la de la remuntada del club, que va enganxar l’afició i va arribar a Segona B.
Teràpia de Shock va deixar els escenaris el 2016 amb un concert al Teatre Principal d’Olot, precisament el mateix escenari que la setmana passada va acollir quatre dies d’assajos abans de la rentré. «Tot va anar molt bé», diu Gerard López, després d’una posada en comú de tot el que músics, productors, il·luminadors i escenògrafs havien anat treballant de forma individual. La plantilla de l’Olot els va visitar en un d’aquests dies d’assaig «i algun jugador ens deia que coneixia la cançó Sense tu». Quan el grup va anunciar l’estiu passat el retorn als escenaris hi va haver el contacte amb l’Olot per tal que tots dos, club i banda, es promocionessin de manera conjunta. «És un orgull publicitar l’Olot i viceversa», detalla amb orgull el bateria del grup.
Després del retorn a la Castanyada del Cabró Rock, Teràpia de Shock seguirà perfilant la gira de 2026. Ja hi ha concerts tancats però no es poden anunciar, encara. Serà el retorn a la carretera dels fans amb més ritme de l’Olot.
Subscriu-te per seguir llegint
- Núria Esponellà: 'Durant el tractament em vaig instal·lar en una càmper al costat del Trueta
- El Bell-lloc i Les Alzines eren partidaris d'una privatització progressiva, que permetés els alumnes acabar l'etapa
- «No sé menjar bevent aigua, prefereixo no beure res»
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- La capital europea més infravalorada és també la més barata per a un viatge de tardor: vols i allotjament per poc més de 20 euros
- Ensurt al centre de Girona per l'incendi d'una furgoneta
- Girona es posa en forma: «boom» d’afluència al gimnàs
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa