Un 15-0 abans del descans encarrila una nova exhibició de l'Spar Girona a l'Eurolliga (92-62)
Coulibaly (26) i Jocyte (23) lideren l'ofensiva de les gironines, que quan s'hi posen en defensa i poden córrer desmunten el Bourges
Les gironines Badosa i Ribas han tingut minuts a la màxima competició continental
La tercera victòria de l'Spar Girona a la primera lligueta de l'Eurolliga ja és al sac i, d'aquesta manera, l'equip de Roberto Íñiguez encara no coneix la derrota aquesta temporada. Avui, a Fontajau, l'Uni ha tombat el Bourges en un partit en el qual quan ha pogut córrer ha tornat a mostrar-se mortal de necessitat. Se les podia prometre molt felices l'equip francès quan Elodie Naigre transformava un parell de tirs lliures, a 6.54 pel descans, per acostar el Bourges (31-26), però res més lluny de la realitat. A partir d'aquí, en quatre minuts mal comptats, el Bàsquet Girona ha firmat un parcial de 15-0 per situar un inapel·lable 46-26 al marcador fent allò que tan bé sap fer: pressionar, defensar amb l'ànima, córrer i anotar, anotar de manera compulsiva, amb Jocyte i Quevedo, per exemple, claus de fora, i Coulibaly, però també Pendande, fent feina de valent a l'interior de la zona. Hi ha tornat a haver al partit situacions extremadament significatives que expliquen aquest bon moment de l'equip gironí, com quan la pressió els ha fet recuperar un parell de pilotes per passes del rival i una per dobles, per com al descans el Bourges ja havia perdut 12 pilotes, la manera com es va celebrar un 2+1 de Coulibaly, o la intensitat amb què viuen els 40 minuts absolutament tots els integrants del vestidor. Perdin, guanyin de poc o tinguin 20 punts de diferència o més al marcador.
Fins aquells minuts de rauxa, fins al parcial de 15-0 que les ha propulsat al marcador, l'Spar no se sentia del tot a gust. O potser no era això, potser el que passava era que no jugava fidel al seu estil. Perquè com ha dit Íñiguez al descans, als micròfons de Movistar, l'Uni no està fet per intercanviar cistelles. Quan s'han deixat de concedir bàsquets fàcils al Bourges, l'equip ha fet la passa endavant que necessitava i això li ha permès tancar els primers 20 minuts amb un còmode 54-31 al marcador. Un 6-0 només de començar la segona part ha situat un 60-31 amb la diferència vorejant ja la trentena de punts.
Més i més avantatge
L'escenari no havia variat i l'Spar es feia un tip de robar pilotes, forçar pèrdues o mals tirs, i capturar rebots defensius, per tornar a l'atac. Un triple de Coulibaly posava el 65-34 encara amb cinc minuts per disputar en aquest tercer quart. Fontajau, que Déu n'hi do la bona entrada que ha presentat tot i l'horrible horari (gairebé 2.000 espectadors, a les 19h d'un dia laborable), s'ho passava en gran, però és que a la pista les jugadores també. Coulibaly, amb el canell calent, feia un altre triple per situar el 72-36 (+36) i Íñiguez la dosificava donant entrada a Pendande.
El partit no ha tingut massa història més. Un triple de Jocyte, que s'enfilava als 23 punts, donava gairebé una renda de 40 (85-46), que el Bourges, amb un 2-8 ha reduït quan les gironines, per uns instants, han deixat de ser elles mateixes. Íñiguez ho ha aturat amb un temps a cinc minuts del final (87-54) perquè aquí ningú regala res. I ho ha tornat a fer, visiblement empipat, quan el rival ha rebaixat la diferència per sota els 30 (88-59). El missatge ha calat i els últims tres minuts la defensa de l'Uni ha tornat a ser l'esperada. Les gironines han acabat guanyat de 30 (92-62) amb Jocyte i Coulibaly de màximes anotadores (23 i 26 punts respectivament), i amb el premi de minuts per a Anna Badosa i Berta Ribas.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros