Mas-Bagà i el nou estadi del Girona: "No parlem d'anar-nos-en lluny, si ho fem"
El director general del Girona assegura que no hi ha "encara cap decisió presa" sobre si reformar integralment Montilivi o construir un nou estadi
Recorda que costaria uns cent milions d'euros i perquè generés retorn caldria no n'hi hauria prou amb futbol i caldria que tingués usos comercials
Amb l’equip cuer i molts fronts oberts en diversos aspectes de l’actualitat del club, el director general del Girona, Ignasi Mas-Bagà ha passat pel pòdcast Orgull Gironí per donar resposta a algunes de les qüestions que li han plantejat. Els membres del Fòrum Montilivi han transmès al dirigent les preguntes plantejades per diversos socis, entre les quals algunes de calentes. La més esperada, sens dubte, ha estat la qüestió de l’estadi, si s’ha de reformar Montilivi o se n'ha de fer un de nou en un altre indret. “És el projecte que canviarà la història del club”, ha dit. Mas-Bagà ha assegurat que la decisió “encara no està presa” però ha donat alguna pista.
En aquest sentit, ha explicat que l’equip de treball que té el club dedicat a aquest punt estipula que un camp nou pot costar uns cent milions d’euros, “el doble del que val la concessió que tenim per cinquanta anys”. L’estudi amb què treballa el club és que el nou camp del Girona sigui d’una capacitat de vint o vint-i-cinc mil espectadors. A més a més, per recuperar la inversió, caldrien uns usos comercials que difícilment es podrien fer a la ubicació actual “per accessos, veïns...”.
Treballant amb l'Ajuntament
En aquest sentit, ha explicat que estan treballant “braç a braç” amb l’Ajuntament, propietari de Montilivi per buscar una solució. “La prioritat continua sent fer-ho a Montilivi”, ha afirmat, si bé ha revelat que des del mateix consistori se’ls ha proposat “alternatives a dins del mateix municipi” i que també estan treballant amb “d’altres que són fora del terme municipal de Girona”. Aquí és on ha deixat anar una dada que podria ser indicativa quan ha recordat que “més de la meitat de socis del club no viuen al terme municipal de Girona. Alhora, ha afegit: “no parlem d’anar-nos-en lluny, si ho fem i, si ho hem de fer, seria per un projecte millor”.
El barceloní ha revelat que ha anat a veure uns quants terrenys on hipotèticament s’hi podria fer un camp nou, de la mateixa manera que en va anar a veure per trobar els adients per construir-hi la ciutat esportiva. Tot i això, manté que encara no hi ha cap decisió presa. “No ens podem equivocar”, ha dit tot recordant que quan es tingui clara la ubicació, exposaran el projecte.
Pel que fa a la Ciutat Esportiva, Mas-Bagà ha detallat que esperen rebre el vistiplau de la Generalitat abans de final d'any per començar una segona fase que comptarà amb cinc camps i edificacions permanents.
