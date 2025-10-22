Xevi Rosselló: «L’equip U22 també ha de ser un orgull per a l’afició»
El tècnic Xevi Rosselló té una plantilla formada per gironins i un francès per competir en una lliga de nova creació que demà s’estrena a casa amb el Lleida
L’equip U22 del Bàsquet Girona també ha de ser motiu «d’orgull» per a l’afició segons el seu tècnic, Xevi Rosselló. Després d’haver perdut divendres passat a Bilbao (80-79, per un cop de palmell del rival amb menys d’un segon per jugar), el nou projecte del club de Marc Gasol debuta demà a Fontajau contra el Lleida de Borja Comenge. Comencen les fires, l’horari no és el millor (17h) i, a més, el duel s’emet per Teledeporte, però els al·licients hi són. El principal, descobrir com puja la pedrera de basquetbolistes gironins, perquè Rosselló, a diferència d’altres clubs d’aquesta lliga de nova creació, té una plantilla de quilòmetre zero. L’únic no gironí és el francès Khory Brunot, i no perquè se l’hagi anat a fitxar, si no perquè va venir a Girona a estudiar i, vist que té aptituds, se’l va incorporar.
La nova lliga U22 es va crear l’estiu passat per mirar de frenar la fuga de talent espanyol als EUA, seduïts per les beques i la possibilitat de combinar a l’altra banda de l’Atlàntic, de manera més còmoda, una carrera universitària amb una d’esportiva. Rosselló explica que al seu equip hi ha estudiants d’Economia, ADE, màrqueting, cicles formatius i també d’altres que encara no tenen l’edat per entrar a la universitat i cursen Batxillerat. Des del retorn de Girona a l’ACB el 2022 gràcies al nou club de Marc Gasol hi han debutat dos gironins formats a casa, Pau Sala i Enric Sanmartín. Aquest estiu jugadors del U22 com Oriol Molist, Pol Coll i Axel Serkan han jugat amistosos amb el primer equip, tot i que encara a nivell oficial no s’hi han estrenat.
El Bàsquet Girona entén la creació de la lliga U22, amb la majoria de clubs ACB, com «una bona proposta per desenvolupar jugadors competint a nivell estatal a bon nivell i compaginant l’esport amb els estudis». Així hi ha avantatges respecte un junior convencional: es juga a tot Espanya, la lliga té més repercussió (Teledeporte emet un partit per jornada), i hi ha més recursos per viatjar i a nivell logístic. S’entrena tots els dies de la setmana excepte els dimecres, i els partits són els divendres o els dissabtes.
«Penso que ha de ser un motiu d’orgull veure’ns també en aquesta lliga, el primer objectiu ha de ser fer-nos millor cada dia, i veure com anem evolucionant», apunta Xevi Rosselló, que a partir d’aquí tampoc vol renunciar a obtenir bons resultats. A Bilbao, divendres passat, semblava que cauria el primer triomf «però una acció brillant del rival els va permetre anotar i vam perdre 80-79. Estic content perquè vam oferir la imatge que volíem, de lluita i caràcter, i va quedar clar en la darrera acció que l’atacant va aprofitar l’avantatge davant la defensa de manera molt intel·ligent. L’equip ho va saber llegir bé, no crec que faci falta incidir en l’aspecte mental, perquè sabem que coses així passen molt de tant en tant».
A partir d’aquí, el Bàsquet Girona U22 té encara tota la temporada per escriure. Demà passarà el Lleida per Fontajau i Rosselló anima l’afició a «descobrir» aquest projecte. «M’agradaria que la gent vingués a veure’ns, que els despertés curiositat. Val la pena, perquè tenim un bloc jove, amb energia, amb el qual t’hi pots sentir ràpidament identificat». Una plantilla ambiciosa i 100% de casa formada per aspirants a lluir en el futur l’orgull gironí a l’ACB.
