Josep Delgado impulsa un nou club: el Salt FC Afrocat
L’empresari reactiva el futbol al municipi amb un projecte «social i esportiu» que compta amb Javi Salamero de president
Des de fa més de vint anys que quan arriba l’estiu a Salt s’hi apleguen centenars de jugadors per disputar-hi l’Afrocat. Es tracta d’un torneig més que consolidat al calendari en què participen futbolistes amateurs d’arreu de Catalunya, principalment d’origen africà que, durant unes setmanes, viuen la seva Champions particular. Vet aquí que aquest darrer estiu, l’empresari i antic propietari del Girona, Josep Delgado, passejava pels voltants del camp del Salt i va veure tot l’enrenou de gent que s’hi movia pel torneig. Va quedar parat. De seguida se li va encendre la bombeta i va veure aquell moviment com una possibilitat per «ajudar i donar una possibilitat de sortida esportiva» a molts joves del municipi. Delgado va plantejar als responsables de l’associació organitzadora si els faria gràcia competir federats i la resposta va ser positiva. Tal dit, tal fet. Va moure fils i després d’un parell de trucades i consultes a Javi Salamero i Joaquim Torrecillas, ha impulsat la creació del FC Salt Afrocat, que diumenge s’estrena a Quarta Catalana contra el Bonmatí. De moment, juga i s’entrena a les instal·lacions del Bell-lloc mentre espera arribar a una entesa amb l’Ajuntament saltenc per poder gaudir del camp Municipal.
«Engeguem una cosa bonica que ens sembla que hi ha de ser i que servirà perquè els nois de Salt puguin jugar a futbol», explica Delgado, inscrit com a «entrenador» a la Federació, però obert a fer un cop de mà en el que faci falta, especialment, en la preparació física. «Tots farem el que calgui i una mica de tot», afegeix. El president és l’exentrenador i exdirector esportiu del Girona, Javi Salamero, i el tresorer, Quim Torrecillas, antic director general blanc-i-vermell. «Volem ajudar gent amb risc d’exclusió social perquè puguin fer esport», diu Salamero. De moment, els resultats, «que són el de menys» ja acompanyen després de debutar amb derrota contra Bonmatí (1-2), l’equip ha guanyatr els dos darrers partits contra el Cassà B (4-5) i el Montessori (2-1).
Un projecte social
Els impulsors de l’Afrocat es fan càrrec de totes les despeses federatives i material que hi ha en tots els clubs. «No hem vingut a posar diners. Volem estabilitzar el projecte i fer-lo créixer. L’objectiu no és pujar de categoria, sinó estar organitzats i aconseguir jugar un dia a Salt amb el camp ple», diu Delgado. L’empresari considera que amb la renúncia de la Coma-Cros a tenir equip sènior i que el Bons Aires només n’ha fet un, Salt té una gran bossa de jugadors de qualitat que poden reunir-se a l’Afrocat. «Per què no es queden aquí, al poble i fem una cosa maca entre tots? Volem arrelar i fer territori», diu. I més enguany, que el Coma-Cros no ha fet equip sènior i la Penya Bons Aires s’ha quedat amb només un dels dos que tenia, la qual cosa ha deixat Salt amb només un equip amateur. La plantilla de l’Afrocat ronda els vint-i-dos anys de mitjana i compta amb Rachid Khrourouch i Muttar Jallow de tècnics.
El Som Maresme
D’altra banda, Delgado manté oberta una reclamació judicial contra Sedrak Petrosyan, empresari a qui va vendre el Badalona Futur, antiga UE Llagostera, que havia de competir amb el nom de Som Maresme, i a qui reclama 200.000 euros de l’operació. n
