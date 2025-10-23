El Tour torna a les comarques gironines setze anys després
La tercera etapa de la gran ronda francesa del 2026 passarà per Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà el 6 de juliol
El darrer cop que va trepitjar territori gironí va ser el 2009 amb una etapa que va sortir de Girona i va resseguir la ruta del carrilet per Cassà, Llagostera o Sant Feliu fins a Barcelona
El Tour de França tornarà l'estiu vinent les comarques gironines setze anys després de la darrera vegada. La millor prova ciclista del món s'ha presentat aquest migdia i ha revelat el recorregut de la tercera etapa, el dia 6 de juliol, que sortirà de Granollers i acabarà als Angles, tot passant per diverses localitats gironines com ara Ripoll, Planoles, la Molina i Puigcerdà. Un trajecte de 196 quilòmetres que servirà per veure en directe alguns els millors corredors del moment com Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, entre altres. L'etapa sortirà de Granollers i serà la tercera d'una cursa amb un clar accent català que donarà el tret de sortida amb una contrarellotge a Barcelona i continuarà amb una altra entre Tarragona i Barcelona.
Els aficionats gironins al ciclisme, doncs, podran rememorar aquella etapa del 2009 que va sortir de Girona i va seguir la ruta del carrilet per Quart, Llambilles, Cassà de la Selva, Llagostera, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa, Lloret i Blanes fins arribar a Barcelona. Aquell dia pels carrers de Girona es van aplegar unes cent cinquanta mil persones entre la sortida a la Copa i altres punts diferents. El seguiment va ser massiu també a les altres localicats amb unes vint mil a Sant Feliu, per exemple. L'etapa la va guanyar Thor Hushvod per davant d'Óscar Freire, mentre que Fabian Cancellara era el líder de la general.
