Propietari de l’Espanyol | Alan Pace
Alan Pace, president de l'Espanyol: "Podem escurçar distàncies amb el Barcelona"
El nou propietari de l'entitat blanc-i-blava té com a objectiu que l'equip competeixi sempre a Europa
MARC MARÍN / MARC GÁRQUEZ / SEBASTIÁN VARGAS ROZO
Va dir que vol que l’Espanyol estigui habitualment entre els sis millors de la Lliga. Per a això es necessiten diners.
Hi estic d’acord. Però és el com, no només es necessiten diners i inversió. Cal fer les coses de manera correcta.
Ja estan treballant en trobar algun patrocinador per millorar la situació econòmica?
Sí, estem treballant especialment amb els patrocinadors de l’estadi i els naming rights. Encara no estem a prop de tancar res, però hi treballem.
Pot arribar alguna incorporació il·lusionant aquest hivern?
Bé, la primera cosa és que, si l’equip necessita alguna cosa, intentarem ajudar. Però també tot depèn del que es busqui. Sí, estem disposats a fer alguna cosa si és necessari, però mai hem pensat que el mercat d’hivern sigui bo; sempre és complicat.
Es parla molt de la independència entre l’Espanyol i el Burnley, però en altres conglomerats de futbol hi ha el càrrec de director esportiu global. Està previst, a llarg termini que entre l’Espanyol i el Burnley hi hagi una figura similar, per sobre de tots dos?
Tenim algú ara mateix, però no és un director general global ni una cosa similar. Tenim Alex Rosen, que porta amb mi gairebé un any. Ell venia del Hoffenheim, a Alemanya, i m’està ajudant. També parla amb Fran Garagarza i amb la gent del Burnley. No obstant, ells no l’informen directament, ell no els dona ordres. El seu paper és parlar amb ells de temes esportius en què jo no puc estar tan involucrat.
Vostè va tenir un començament una mica complicat en el Burnley –hi va haver fins i tot un descens–, però els seus plans no van canviar. A l’Espanyol canviarien els seus plans en cas que aquesta temporada l’equip aconseguís classificar-se per a competicions europees?
No, no canviarien els plans. Som adaptables. Normalment treballem amb plans a tres anys. Per a nosaltres, l’objectiu d’aquest any és assegurar-nos que el club es mantingui a la Lliga de manera estable. Les bases que estem establint han de ser sòlides per sostenir el creixement.
Ha parlat d’expandir la marca de la Lliga als Estats Units o a d’altres països. A vostè li agradaria que l’Espanyol pogués ser el primer equip a jugar un partit de Lliga o de Copa a Miami?
M’agradaria que algun dia poguéssim jugar als Estats Units. Crec que és un mercat molt important, tant pels aficionats que hi ha allà com pel potencial que representa per a tota LaLiga. Ara bé, la qüestió és com fer-ho. M’agradaria que comencéssim a parlar sobre la manera correcta de fer-ho, de manera que beneficiï tothom: no només a mi, ni només a l’Espanyol, sinó a tothom.
Els aficionats a Espanya són més reticents que els seus equips juguin a l’estranger. Com convenceria l’afició periquita?
Jo crec que hi hauria maneres de convèncer l’afició amb un cost que podria ser molt barat, planificant amb un any d’antelació, com si fossin unes vacances. Són coses que si les parles abans i no dius: "Vinga, marxem als EUA en dos mesos», és fàcil fer-les.
Va dir que el FC Barcelona ha crescut gràcies als turistes. Li agradaria que això també passés amb l’Espanyol?
Sí, per descomptat. No vull ofendre els nostres veïns, però és veritat. ¿Tu creus que vendrien tantes samarretes si no hi hagués turistes? No, això és una realitat.
Centrant-nos en l’esportiu, la diferència en el terreny de joc entre l’Espanyol i el Barça en els derbis és molt gran.
Ah sí?
Veu possible escurçar aquestes distàncies i que l’Espanyol pugui guanyar el Barça sovint tal com va aconseguir, per exemple, el City a Manchester amb el United o com passa en els derbis entre el Reial Madrid i l’Atlètic?
Sí, podem escurçar distàncies, ja s’ha vist que això pot passar. Ho hem vist a Manchester. Recordo quan el City no era res. Crec que és possible, però amb temps, treball i molta ajuda.
Ha dit que l’ideal per guanyar diners comprant un club és fer-lo créixer i vendre’l en 20 o 30 anys. On li agradaria veure l’Espanyol en aquests 20 o 30 anys?
Esportivament, jo crec que lluitar sempre per competir a Europa és una bona meta.
Aquest cap de setmana serà molt especial, el dissabte partit i dimarts se celebra el 125 aniversari. Què suposa per a vostè ser president d’un club just quan celebra una data tan especial?
És un plaer tenir aquesta oportunitat perquè és una coincidència. No estava planificat, llavors és un moment meravellós.
