El Bàsquet Girona pot recuperar Fjellerup per rebre el Gran Canària
Moncho Fernández: "Estem bé anímicament tot i la dolorosa derrota d'Andorra"
El retorn de Maxi Fjellerup, que es va perdre la pretemporada per una sobrecàrrega i també els primers partits de lliga per unes molèsties al turmell, pot ser la gran novetat del Bàsquet Girona diumenge (12h) a Fontajau contra el Gran Canària. Així ho ha assegurat aquest matí el tècnic Moncho Fernández, que ha revelat que l'escorta argentí "ha treballat tota la setmana amb nosaltres tot i algunes petites molèsties, i estem esperançats que ens pugui ajudar en el partit". Els gironins, cuers de l'ACB amb tres derrotes, esperen encetar la casella de triomfs després de la dura derrota de dissabte passat a Andorra. El partit estava guanyat, però un triple inversemblant amb un segon de joc va forçar la pròrroga i allà tot es va acabar decidint en un segon temps extra.
Aquell partit ha marcat també bona part de la roda de premsa de Moncho. Segons el tècnic "pot semblar mentida, però estem bé des del punt de vista anímic. Una bona cosa de ser esportista és que després d'un repte en ve un altre. I ara el repte és el Gran Canària. Hem treballat molt bé, l'equip sap fer les coses bé per intentar guanyar el primer partit d'una vegada per totes després d'una derrota tan dolorosa". Ell mateix ha indicat que no ha hagut de fer massa de psicòleg durant la setmana per treure una possible por de perdre a partir d'ara: "els jugadors van arribar als entrenaments fotuts però amb molt bona actitud i ganes de fer les coses. En el darrer partit vam fer moltes coses. Tenim ganes de guanyar d'una vegada per totes. No va ser necessari haver d'insistir en l'aspecte psicològic, perquè ells mateixos s'han anat animant els uns als altres".
Sobre la por de perdre ha afegit que "quan no guanyes no tens la mateixa confiança que quan sí que ho fas, però després d'una derrota el següent repte arriba de seguida. Nosaltres hem de posar el focus en la feina diària i no hi ha altre camí". El Bàsquet Girona té per davant un calendari complicat, amb Gran Canària, Unicaja i Barça a l'horitzó, tot i que Moncho Fernández no mira més enllà del duel de diumenge, ni de l'entrenament que tenia pendent aquest matí. "És absurd posar el focus en aquestes coses", ha insistit.
Del Gran Canària ha explicat que "segur que la defensa serà clau, però també moltes altres coses. El Gran Canària té bons jugadors de perímetre i joc interior. Hem de fer una bona feina col·lectiva com sempre. Si som capaços de rebotejar, de recuperar pilotes, i córrer, tindrem molt de guanyat". Els canaris arribaran a Fontajau amb el gironí i exjugador del Bàsquet Girona Èric Vila. Si es confirma, en el bàndol local, que Maxi Fjellerupt està disponible Moncho Fernández haurà de fer convocatòria i descartar un dels tretze jugadors que tindrà a disposició.
