El Bàsquet Girona U22 s'exhibeix contra el Lleida (100-68)

Moncho Fernández, Pep Busquets, Mark Hugues i Guillem Ferrando han donat suport a l'equip des de la grada de Fontajau

Enric Sanmartín buscant la cistella del Lleida

Enric Sanmartín buscant la cistella del Lleida / Sergi Geronès/Bàsquet Girona

Jordi Roura

Jordi Roura

Girona

L’equip U22 del Bàsquet Gironas'ha apuntat aquesta tarda a Fontajau la primera victòria de la temporada en aquesta nova competició amb una excel·lent posada en escena (100-68). Els de Xevi Rosselló han superat el Lleida, dirigit per Borja Comenge, amb passat a l’antic CB Girona i al Sant Josep. Després de la dolorosa derrota a la pista del Bilbao per un palmeig en la darrera dècima, els gironins han demostrar que poden competir i fer un bon paper a la lliga U22 i han encarrilat el partit amb un 27-7 de parcial al segon quart que els ha dut al descans amb un +13 (43-30). A Fontajau, donant suport a l’equip, hi havia Moncho Fernández i el seu staff i jugadors del primer equip com Ferrando, Hugues i Busquets. Khory Brunot, amb 24 punts, ha sigut el màxim anotador de l'equip gironí.

