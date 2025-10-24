L’ampliació de la grada de Fontajau s’estrenarà diumenge
L’allargament d’alguns tràmits burocràtics expliquen el retard en l’obertura de l’espai, que permetrà guanyar unes 400 localitats al pavelló
El Bàsquet Girona podrà estrenar, finalment, demà passat, contra el Gran Canària, l’anhelada amplicació de la grada de Fontajau. Els mòduls prefabricats que el club ha contractat estan instal·lats al pavelló des de l’última setmana de setembre perquè la idea era ja poder-los fer servir en el partit de presentació contra el Nàpols. Ara bé, l’allargament d’alguns tràmits burocràtics per causes alienes al club no només ho van impedir aquell dia, si no que tampoc van estar operatius en l’estrena de l’ACB a casa contra l’UCAM Múrcia. Finalment els permisos que calien ja han arribat i el Bàsquet Girona ha pogut començar a vendre localitats en aquests espais situats a la part superior d’alguns blocs del pavelló.
Amb aquesta operació Fontajau passarà a tenir una capacitat propera als 5.600 espectadors, afegint 400 localitats a les aproximadament 5.200 que ara tenia el pavelló. L’objectiu es perseguia des de feia temps i ja la temporada passada el Bàsquet Girona ho va intentar. El problema va ser que quan tot estava a punt, la lliga enfilava la recta final i es va descartar. Aquest estiu el club presidit per Marc Gasol ho va tornar a provar i se n’ha sortit. Al setembre va obtenir el permís per instal·lar els mòduls, que ja van ser visibles contra el Nàpols i davant l’UCAM, tot i que precintats encara per un cordó de seguretat.
Llista d’espera
Cal recordar que el Bàsquet Girona té 4.200 abonats i que disposa d’una llista d’espera per aconsegiur un carnet. L’entrada en servei d’aquesta ampliació permetrà donar-hi resposta. De moment pel partit contra el Gran Canària ja hi haurà entrades a la venda i properament s’ofertaran abonaments.
Des d’aquesta temporada el Bàsquet Girona disposa de la cessió d’usos ampliada de la instal·lació, cosa que li dona en exclusiva la gestió de la pista central. És un primer pas per, l’estiu que ve, atorgar-li la concessió del pavelló. El club treballa per remodelar-lo i adequar-lo a l’any 2025 i també pensa treure’n rendiment amb la organització d’actes socials, culturals i esportius.
