Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El pitxitxi de Tercera es diverteix a l’Escala

Amb set gols en set partits i cinc en les darreres tres jornades, Yousseff Zayzoun s'ha convertit en el màxim golejador de la categoria

"Sóc un davanter alegre, m'agrada passar-m'ho bé al camp i gaudir encarant i marcant", diu

Youssef Zayzoun celebra un dels set gols que ha fet amb l'Escala

Youssef Zayzoun celebra un dels set gols que ha fet amb l'Escala / FC L'Escala

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Sense cap mena de dubte, l’Escala s’ha convertit en la revelació de la temporada a Tercera RFEF. Segon, a un punt del líder, el Badalona, i instal·lat en les posicions capdavanteres de fa dies, el conjunt alt-empordanès ha sorprès tothom amb un futbol dinàmic i que l’ha dut a sumar catorze punts i tenir ja més d’un terç de la salvació feta. David Gurillo, debutant i un dels tècnics més joves de la categoria, lidera una plantilla compensada i, sobretot, amb molta pòlvora a davant. Perquè si Sanku Jabbie va començar el curs com un coet amb tres gols en les primeres quatre jornades, ara és Youssef Zayzoun a qui li vessen els gols. El palafrugellenc n’ha fet cinc els últims tres partits i ja és el pitxitxi en solitari de Tercera amb set. Unes xifres que superen tots els seus registres com a amateur.

Youssef Zayzoun celebra un dels set gols que ha fet amb l'Escala

Youssef Zayzoun celebra un dels set gols que ha fet amb l'Escala / FC L'Escala/Oscar del Campo

«Realment són números molt bons, perquè a més a més he fet alguna assistència. Estic encertat de cara a porteria i mai n’havia fet tants» reconeix. I això que Youssef no és un nou pur. «Sempre he jugat d’extrem, partint des de la banda. Com que a l’Escala juguem sense, faig de segon punta, amb un altre de referència al costat. M’hi sento molt còmode», diu el gironí amant de Ronaldinho i de Neymar. «Sempre m’han agradat les situacions d’encarar i provar l’un contra un. Ara em trobo en un context diferent, d’haver de finalitzar i ser determinant». Tot i allunyar-se de la banda, Youssef continua divertint-se. «No he perdut l’alegria. Al contrari. M’hi sento còmode i m’ho passo bé», celebra.

Tot i els set gols, Youssef refusa acaparar elogis i protagonisme. «No estic de moda. Fem gols tots i la feina de l’equip va més enllà. En Sanku fa gols, l’Adri Expósito fa una gran feina, marca i dona assistències i no en vull excloure l’Aliou ni la resta de companys». Amb vint-i-quatre anys, Youssef ha tornat aquest estiu a la demarcació després de voltar i «viure grans experiències» pel Cerdanyola, Vilassar de Mar i Conquense. Format al planter del Palamós i amb protagonisme al primer equip del Palafrugell va tenir un moment de glòria de ben jove quan va fer el gol de la victòria del Llagostera a la final de la Copa Federació contra las Rozas el 2021. «El Llagostera em va permetre fer un pas endavant a la meva carrera». Youssef estudia CAFE ( Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) i és a punt de començar un màster en educació perquè vol enfocar el seu futur en la docència.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents