El pitxitxi de Tercera es diverteix a l’Escala
Amb set gols en set partits i cinc en les darreres tres jornades, Yousseff Zayzoun s'ha convertit en el màxim golejador de la categoria
"Sóc un davanter alegre, m'agrada passar-m'ho bé al camp i gaudir encarant i marcant", diu
Sense cap mena de dubte, l’Escala s’ha convertit en la revelació de la temporada a Tercera RFEF. Segon, a un punt del líder, el Badalona, i instal·lat en les posicions capdavanteres de fa dies, el conjunt alt-empordanès ha sorprès tothom amb un futbol dinàmic i que l’ha dut a sumar catorze punts i tenir ja més d’un terç de la salvació feta. David Gurillo, debutant i un dels tècnics més joves de la categoria, lidera una plantilla compensada i, sobretot, amb molta pòlvora a davant. Perquè si Sanku Jabbie va començar el curs com un coet amb tres gols en les primeres quatre jornades, ara és Youssef Zayzoun a qui li vessen els gols. El palafrugellenc n’ha fet cinc els últims tres partits i ja és el pitxitxi en solitari de Tercera amb set. Unes xifres que superen tots els seus registres com a amateur.
«Realment són números molt bons, perquè a més a més he fet alguna assistència. Estic encertat de cara a porteria i mai n’havia fet tants» reconeix. I això que Youssef no és un nou pur. «Sempre he jugat d’extrem, partint des de la banda. Com que a l’Escala juguem sense, faig de segon punta, amb un altre de referència al costat. M’hi sento molt còmode», diu el gironí amant de Ronaldinho i de Neymar. «Sempre m’han agradat les situacions d’encarar i provar l’un contra un. Ara em trobo en un context diferent, d’haver de finalitzar i ser determinant». Tot i allunyar-se de la banda, Youssef continua divertint-se. «No he perdut l’alegria. Al contrari. M’hi sento còmode i m’ho passo bé», celebra.
Tot i els set gols, Youssef refusa acaparar elogis i protagonisme. «No estic de moda. Fem gols tots i la feina de l’equip va més enllà. En Sanku fa gols, l’Adri Expósito fa una gran feina, marca i dona assistències i no en vull excloure l’Aliou ni la resta de companys». Amb vint-i-quatre anys, Youssef ha tornat aquest estiu a la demarcació després de voltar i «viure grans experiències» pel Cerdanyola, Vilassar de Mar i Conquense. Format al planter del Palamós i amb protagonisme al primer equip del Palafrugell va tenir un moment de glòria de ben jove quan va fer el gol de la victòria del Llagostera a la final de la Copa Federació contra las Rozas el 2021. «El Llagostera em va permetre fer un pas endavant a la meva carrera». Youssef estudia CAFE ( Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport) i és a punt de començar un màster en educació perquè vol enfocar el seu futur en la docència.
