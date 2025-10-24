El primer triomf del Banyoles en el retorn a Nacional
L’equip de Joe Gou, cuer de la categoria, es va treure un pes de sobre amb una victòria a Palautordera que li fa veure les coses amb uns ulls diferents
El Banyoles s’ha tret un pes de sobre. «Teníem la sensació que havia d’arribar aviat. En els últims partits ens havíem quedat molt a prop», explica el seu tècnic, Joe Gou. A la sisena va anar la vençuda i, per fi, va poder sumar una important victòria en el seu retorn a la Primera Nacional d'handbol després d’un any d’absència. «A Palautordera no podíem fallar, tenint en compte que serà un rival directe per a la permanència», afegeix el bisbalenc. Dit i fet: 32-34 i els primers punts a la butxaca.
Cuers, però positius
La classificació continua dient que van últims, però les coses ja es veuen diferents. «Més que tensos, és evident que ens sentíem ansiosos per guanyar. No crec que ens pesés la pressió. El vestidor ha estat concentrat i tranquil tot aquest temps», desenvolupa Gou, que va fer-se càrrec de l’equip aquest estiu. Va estrenar-se amb cinc derrotes consecutives, algunes d’elles doloroses, com en el derbi contra el Sarrià (27-40), i d’altres increïblement ajustades, com a Esplugues (24-23) i al pavelló de la Draga amb el líder Granollers (33-35). «Potser al principi no vam estar molt afortunats, ens va faltar ritme i vam fallar massa llançaments, però ens hem anat refent. Estem entrenant bé».
«Tinc una plantilla un pèl madura i amb força experiència, amb una mitjana que deu oscil·lar entre els 25 i els 30 anys. Hi ha jugadors veterans que encaren la recta final de la seva vida esportiva i, a la vegada, incorporem gent jove que, de mica en mica, anirà agafant protagonisme», detalla Gou, que continua: «Al davant ens trobem rivals molt sòlids, fets i treballats. No podem oblidar que som un equip nou a la categoria i que jo acabo d’aterrar. Això vol dir que tot és una mica diferent i que necessitem temps i adaptació a les noves maneres de fer i complicitats entre els jugadors». El club va incorporar tres peces, respecte a la plantilla de l’ascens.
L’entrenador està en ple procés d’introduir les seves idees mentre respecta les dinàmiques que el grup ja tenia molt marcades. «Mantinc tot el que funciona i vaig introduint els conceptes que crec que ens poden ajudar a créixer», diu i destaca que «a Primera Nacional tant pel que fa al ritme de la pilota com a la qualitat dels porters és molt més elevada. Què m’agradaria? Regularitat al llarg de la temporada i mantenir l’actual bona dinàmica de joc tot el que sigui possible».
Gou se sent «molt bé. Estic ben abrigat pel cos tècnic i tinc tot el suport de la junta directiva. Hi ha un ambient molt bo, al club. I molta il·lusió per tirar endavant el projecte. No serà fàcil, però posem el coll». Reconeix que el seu fitxatge va ser «una mica inesperat. A mi no m’havia passat pel cap. Però estic encantat de ser-hi». El baix-empordanès va i ve una mitjana de quatre cops a la setmana des de La Bisbal, on resideix i té un taller mecànic, engrescat pel projecte banyolí. «El club va baixar i va tornar a pujar, i no passa res. Aquí es fa una tasca molt bona, existeix una bonica fornada de jugadors amb molta qualitat a la cantonada. Seria important salvar-nos perquè quan puguin jugar, ho facin a aquest nivell. Però si no va bé, continuarem lluitant». Com fa sempre el Banyoles.
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Detenen un home a Girona per agressió sexual després de tocar-li els pits i escopir una noia
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- Cop policial a Girona contra una xarxa internacional que robava Toyota RAV4 per enviar-los a l’Àfrica
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Una baralla multitudinària a Palamós acaba amb la policia 'acorralada
- Intenten robar una joieria de Girona amb un butró, però acaben detinguts gràcies a l'avís d'un testimoni
- Vols saber per què les tapes del clavegueram són majoritàriament rodones i no quadrades?