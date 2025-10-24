Surís confia a revertir el mal inici del Bisbal: «No ens ha de marcar aquest 0-3 negatiu»
El tècnic reconeix que «tota derrota pesa», però recorda que a l’estiu ja es va alertar que el començament de temporada «seria dur» i l’equip, amb una plantilla nova, n’és conscient
Eric Surís està convençut que el mal inici del Sol Gironès Bisbal Bàsquet, que encara no coneix la victòria, «es pot revertir». «És una lliga de 26 partits i en queden 23. No ens hem de deixar marcar per aquest 0-3 negatiu. És gairebé simbòlic», va dir l’entrenador intentant calmar els ànims en la prèvia del duel de demà contra el Ciudad Molina, que tampoc ha guanyat encara, al Pavelló Vell (18.10 h).
«És un partit molt important, però no és definitiu. Hem de tocar de peus a ferra perquè fins i tot guanyant-lo no haurem fet res», va apuntar. Surís va comentar que «hem de ser competitius i tenir l’actitud d’aixecar-nos ràpid. No podem ser febles perquè llavors encadenem errors». Sobretot, després de la contundent derrota davant el líder Llíria (96-59) en l’última jornada: «Ells van ser superiors i són millors, amb l’afegit que en molts moments ens va faltar mentalitat i caràcter». «Tota derrota pesa, però a la pretemporada ja vam dir que l’inici seria dur. No era un tòpic, és la realitat. Són deu jugadors nous a la categoria», va recordar.
Xevi Torrent serà baixa per problemes físics.
