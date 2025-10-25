Una gran actuació de Mikhailov i Okeke condueix al Bisbal a la primera victòria de la temporada (77-59)
L'excel·lent tercer quart dels d’Èric Surís esmena els nervis i les imprecisions de la primera meitat del partit
Gerard Ullastre
Si alguna cosa s’ha notat aquesta tarda al Pavelló Vell just després que s’efectués el salt inicial és la necessitat d’ambdós equips de sumar la primera victòria de la temporada. Els nervis, a flor de pell, han jugat una mala passada als fins aquesta jornada cuers de segona federació, manifestant-se en forma d’imprecisions i canells tremolosos durant les primeres instàncies del partit. No ha estat fins passats els 4 minuts del primer quart que Okeke ha anotat el primer tir de camp. Tanmateix, un cop superats els primers minuts, el conjunt local s’ha fet fort a casa, i, empesos per l’afició i l’entrada al partit de Golson i Valera, han encadenat un seguit de bones accions acabant el primer parcial amb un avantatge de +9. La falta d’idees del Ciudad Molina en atac han deixat al conjunt visitant amb només 7 punts, cap d’ells des de la línia de tir lliure, símptoma d’una gran passivitat ofensiva.
El minut de descans entre el primer i el segon parcial ha servit al conjunt visitant per a fer un canvi d’actitud. Si bé es denotava falta d’agressivitat dels murcians durant la primera fase de l’encontre, aquesta ha sigut contrarestada al segon quart amb una bona dosi de penetracions i el domini de la pintura. La millora del Ciudad Molina ha contrastat amb la pèrdua del rumb en atac i la passivitat defensiva dels d’Eric Surís. Aquest còctel d’esdeveniments han dibuixat un escenari perfecte per a l’entrada anímica al partit del conjunt visitant - fins aleshores envaït per la desgana -, que han sabut aprofitar. Parcial d’1 a 10 per començar el quart i deliris de remuntada, la màgia de la motivació.
El tècnic del Bisbal va assegurar que el balanç negatiu de l’equip no havia d’afectar anímicament el club, i que sabia que l’inici de la temporada “seria dur”. Tanmateix, la pressió ha anat traient el cap a poc a poc, endinsant-se en l’imaginari col·lectiu dels locals, fent invertir la dinàmica - fins aleshores positiva - del conjunt negre i roig. Torrent n’ha estat un clar exemple. Tot i ser l’únic jugador que ha intentat fer mal amb el tir exterior, el base ha errat els seus 8 primers intents des de la línia de tres. Una escopeta de fires, com tants altres jugadors que, per moments, han estat superats per la situació. El partit se n’ha anat al descans 29-28, deixant entreveure que, tot i les anades i vingudes dels dos equips, seria disputat fins al final.
No ha estat així. Surís ha aconseguit canviar la dinàmica de l’equip a la mitja part. Parcial de 12-2 per començar el quart. Si el conjunt visitant volia marxar de l’Empordà amb una victòria, havia de superar la barrera anímica dels 10 punts, missió complicada fora de casa. De la mà d’un gran Mikhailov- màxim anotador del partit amb 18 punts i 14 rebots - i el seu escuder, Okeke - que s’ha quedat a dos rebots del doble doble-, el Bisbal, fidel al seu joc, ha guanyat la batalla de la pintura, ampliant el seu avantatge a 18 al final del tercer quart.
Poca cosa a dir de l’últim parcial, el partit ja estava decidit. Els d’Èric Surís han estat fidels a la seva aposta pel joc interior i Mikhailov i Okeke han brillat, eclipsant una bona actuació del pivot del Ciudad Molina Miladinovic, qui tot i anotar 12 punts i capturar 8 rebots, torna cap a Múrcia amb les mans buides.
Primera victòria - merescuda - de la temporada del Bisbal, que ha demostrat que pot lluitar per a mantenir-se a la categoria. Tanmateix, com va afirmar el seu tècnic, “és una lliga de 26 partits”, i encara en queden 22. S’haurà de remar molt.
