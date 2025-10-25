Un Mundial a 9.000 km de casa
CPA Girona i CPA Olot, en grups grans, i el PA Figueres, en petits, marxen cap a la Xina per lluitar pel títol de campions del món la setmana que ve n La distància ha disparat els pressupostos i tothom ha fet esforços
Roger Illa
El Mundial de patinatge en Grups de Xou tindrà la setmana que ve tres representants gironins. En grans, CPA Girona i CPA Olot protagonitzaran una nova batalla per ser els millors del món o, com a mal menor, pujar al podi. En petits s’hi estrena el PA Figueres. Dijous a primera hora de la tarda, hora catalana, sortirem de dubtes, durant una competició que es disputa a la Xina, a més de 9.000 quilòmetres de casa.
L’equip garrotxí arriba en un gran moment de forma al punt culminant de la temporada. Ve de guanyar el seu 17é Campionat d’Europa a Saragossa de la mà del disc Sí, vull. El subcampionat europeu va ser per al CPA Girona amb la coreografia Empatia. Per la seva banda el PA Figueres es va penjar la medalla de bronze al campionat d’Espanya amb l’espectacle Echoes in the sea. El seu primer Mundial no s’explicaria sense el quart lloc a l’estatal de 2024, que va permetre al grup de xou petit figuerenc competir a l’Europeu de l’any passat on va quedar sisè. «Allò ens va animar. Hem treballat i picat pedra durant molts anys», explica el president Jordi Ricart.
El màxim responsable de l’Olot, Josep Sagués, en declaracions aquesta setmana a Ràdio Olot, tot i el bon moment de forma de l’equip, no es refia de cap rival. Recorda que el grup gran, de 24 patinadores, n’ha estrenat 11 de noves i això ha fet que aquestes últimes setmanes els tècnics hagin incidit també «en l’aspecte psicològic». Les garrotxines aspiren al 16è Mundial, aviat és dit. «Hem treballat com hem fet sempre, i si no som capaços de guanyar, no passa res, el que hem de ser capaços és de competir», deia el dirigent, que posa en valor el fet de tornar a tenir el club entre els grans referents mundials. Ara tocarà pugnar amb set rivals més pel títol. Un d’aquests contrincants serà el CPA Girona. Segons Àngela Garcia, la presidenta, «les expectatives són fer-ho el millor possible i si podem clavar el disc, perfecte».
Disputar el Campionat del Món a 9.000 quilòmetres de casa és un handicap pels grans costos econòmics que representa. Els equips argentins, per exemple, no hi prendran part. Els clubs gironins se n’han sortit. El CPA Girona situa el cost de l’expedició una mica per sobre dels 60.000 euros, finançats per les activitats organitzades pels pares més les subvencions de Generalitat, Ajuntament i Diputació. Des del PA Figueres apunten que « «anar a la Xina costa molts diners. El pressupost està al voltant dels 2.500 euros per persona i hem de portar un grup de 15 cap allà (37.500 euros, en total)».
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda