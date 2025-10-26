Spar Girona - Araski, en directe
Segueix en directe el partit entre l’Spar Girona i l'Araski que es juga al pavelló de Fontajau
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El Galliner munta un «bon pollastre», reivindica el teatre i fa crítica social en el pregó de les Fires de Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter