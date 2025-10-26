Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Escala i el Peralada fan la feina amb dues victòries treballades

Joel Maynau col·loca els blaugranes líders provisionalment i Llorenç firma un doblet pels xampanyers al Camp d'Esports de Lleida

Joel Maynau celebra el gol del triomf escalenc.

Joel Maynau celebra el gol del triomf escalenc. / FC L'Escala

Lluc Perich Pérez

Olot

L’Escala i el Peralada mantenen la bona forma i tots dos equips, els representants gironins de la Tercera Federació, han sumat avui victòries importants. La de L’Escala, un competit 1-0 contra la Muntanyesa, li serveix per a situar-se líder (17 punts en 8 jornades) a l’espera que jugui el Badalona. Joel Maynau ha fet l’únic gol del matx en l’afegit de la primera meitat al Nou Miramar.

Al seu torn, el Peralada ha tornat amb tres punts, i ja en suma 14, de la visita al Camp d’Esports de Lleida. Un estadi icònic però en hores baixes on els empordanesos han patit de valent i no han aconseguit avançar-se fins a les acaballes. Un doblet de Llorenç en l’últim quart d’hora de joc (ha marcat al 75’ i al 90’) enganxa els xampanyers a la zona alta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents