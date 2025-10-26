Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Spar rep l’Araski amb el repte d’allargar l’estat de gràcia

Holm, en acció durant un moment del partit d'Eurolliga contra el Bourges

Holm, en acció durant un moment del partit d'Eurolliga contra el Bourges / Marc Martí Font

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

Tot són alegries a l’Spar Girona. L’equip compta els partits per victòries, tant a la Lliga com a l’Eurolliga en un començament de curs impecable. La darrera alegria va arribar dimecres a l’Eurolliga amb una repassada al Bourges francès (96-62) que va servir per consolidar les gironines al capdavant del seu grup europeu. Els resultats surten i l’estat de forma de l’equip és òptim en tram de calendari sense treva i d’alta exigència que avui dibuixa un altre examen. Aquest cop és l’Araski qui posa a prova el moment de l’Uni a Fontajau (18:10, FEB TV) que encara el partit fent equilibris en la rotació per mirar de no tenir cap ensurt en forma de baixa. I més tenint en compte que dimecres toca altre cop tornar a agafar l’espardenyal i viatjar cap a Polònia per enfrontar-se al Gdynia.

Contra el Bourges van excel·lir dues peces que marquen diferències des que va començar la temporada com són Coulibaly (26 punts) i Jocyte (24). L’equip va poder córrer i va agradar-se amb un festival ofensiu (deu triples) que va arribar al seu punt àlgid poc abans de la mitja part amb un parcial de 15-0 que va liquidar el partit. Avui, tanmateix, la història serà ben diferent. Roberto Íñiguez -que dosificarà Carter- ho sap i per això manté ben alta la guàrdia. Perquè, enguany no, però el curs passat van ser unes quantes les gerres d’aigua freda a la Lliga després de bones victòries a Europa. És per això que alerta dels perills d’un Araski en bona dinàmica i que aquesta temporada ja ha estat capaç de guanyar el Perfumerías Avenida i el Gernika i només ha perdut a Ferrol, a la pròrroga. «Estan en forma. Juguen molt bé i tenen la confiança dels resultats. Creuen en el que fan», subratlla el tècnic. El vitòria enumera alguns dels perills del conjunt basc. «Poden tenir diferents cincs a la pista, de diverses característiques. Són un equip dinàmic, a qui agrada córrer i anotar de pressa, molt de l’estil de la Madeleine (Urieta, entrenador de l’Araski)».

En aquest sentit, les basques arriben amb el dubte de Dembélé, però tenen jugadores amb capacitat física i anotadora com Lahtinen, Hil, Toussainy o Lawrence, que «tenen molt bona química». Per la seva banda, l’entrenador assistent de l’Araski, Álex Suso, avisa que vénen a guanyar. «Hem de continuar creixent a Girona. Intentarem competir i considero que tenim equip per fer-ho. Hem demostrat que podem plantar cara a equips grans». En la mateixa línia es mostrava la cubana Isabela Jourdain. «Estem treballant i explotant un dels nostres punts forts que és córrer i la defensa que és molt important», assegurava la pivot. n

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents