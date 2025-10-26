L’Spar rep l’Araski amb el repte d’allargar l’estat de gràcia
Tot són alegries a l’Spar Girona. L’equip compta els partits per victòries, tant a la Lliga com a l’Eurolliga en un començament de curs impecable. La darrera alegria va arribar dimecres a l’Eurolliga amb una repassada al Bourges francès (96-62) que va servir per consolidar les gironines al capdavant del seu grup europeu. Els resultats surten i l’estat de forma de l’equip és òptim en tram de calendari sense treva i d’alta exigència que avui dibuixa un altre examen. Aquest cop és l’Araski qui posa a prova el moment de l’Uni a Fontajau (18:10, FEB TV) que encara el partit fent equilibris en la rotació per mirar de no tenir cap ensurt en forma de baixa. I més tenint en compte que dimecres toca altre cop tornar a agafar l’espardenyal i viatjar cap a Polònia per enfrontar-se al Gdynia.
Contra el Bourges van excel·lir dues peces que marquen diferències des que va començar la temporada com són Coulibaly (26 punts) i Jocyte (24). L’equip va poder córrer i va agradar-se amb un festival ofensiu (deu triples) que va arribar al seu punt àlgid poc abans de la mitja part amb un parcial de 15-0 que va liquidar el partit. Avui, tanmateix, la història serà ben diferent. Roberto Íñiguez -que dosificarà Carter- ho sap i per això manté ben alta la guàrdia. Perquè, enguany no, però el curs passat van ser unes quantes les gerres d’aigua freda a la Lliga després de bones victòries a Europa. És per això que alerta dels perills d’un Araski en bona dinàmica i que aquesta temporada ja ha estat capaç de guanyar el Perfumerías Avenida i el Gernika i només ha perdut a Ferrol, a la pròrroga. «Estan en forma. Juguen molt bé i tenen la confiança dels resultats. Creuen en el que fan», subratlla el tècnic. El vitòria enumera alguns dels perills del conjunt basc. «Poden tenir diferents cincs a la pista, de diverses característiques. Són un equip dinàmic, a qui agrada córrer i anotar de pressa, molt de l’estil de la Madeleine (Urieta, entrenador de l’Araski)».
En aquest sentit, les basques arriben amb el dubte de Dembélé, però tenen jugadores amb capacitat física i anotadora com Lahtinen, Hil, Toussainy o Lawrence, que «tenen molt bona química». Per la seva banda, l’entrenador assistent de l’Araski, Álex Suso, avisa que vénen a guanyar. «Hem de continuar creixent a Girona. Intentarem competir i considero que tenim equip per fer-ho. Hem demostrat que podem plantar cara a equips grans». En la mateixa línia es mostrava la cubana Isabela Jourdain. «Estem treballant i explotant un dels nostres punts forts que és córrer i la defensa que és molt important», assegurava la pivot. n
