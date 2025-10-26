L'Olot remunta el derbi al Girona B (2-1)
Dos cops de cap de Mart Soler anul·len el primer, d'Arango, amb què s'havia avançat el filial
Lluc Perich Pérez
El primer derbi gironí de la història a la Segona Federació ha enfrontat Olot i Girona en dues dinàmiques ben diferents. Els locals no coneixien la victòria des de feia tres partits, i volien sumar per enganxar-se a la meitat alta de la taula. Els visitants, en canvi, no perdien des de la primera jornada i amb un triomf optaven al lideratge. I el futbol, capritxós, és clar, ha decidit capgirar-ho. El filial ha obert la llauna en la represa amb un cop de cap d’Arango, però l’Olot ha igualat de seguida amb la testa de Martí Soler, la mateixa que uns minuts després ha firmat el 2-1 final i de la remuntada.
El primer temps s’ha viscut sense gols ni grans ocasions, deixant un gran duel per al control del joc. Olot i Girona B s’han alternat el domini, lleugerament major pels gironins, però ningú ha trobat la llum de cara a porteria. La més clara, poc abans del descans, per Marc Mas. Veterà, ha anticipat Miranda al primer pal rematant un centrada de Maffeo, però ha topat amb un atent Sergi Puig. El filial ho ha buscat amb la qualitat d’Arango, molt actiu en la lluita amb Uri Ayala; i Pol Arnau ha fregat el tercer partit consecutiu marcant amb una rematada que ha sortit alta. L’intent llunyà de Raúl Martínez, de nou a l’onze, ha tingut la mateixa sort.
Però l’encert que mancava ha aparegut de seguida, tot just començar la represa. Primer s’ha avançat el filial amb un bon cop de cap d’Arango (Pol Arnau li ha enviat un caramel des de la banda dreta i el veneçolà batut Ballesté en el seu segon gol de la temporada) i l’Olot ha empatat de seguida a pilota parada. Un altre caramel, aquests servit per Albert López, que ha enfonsat contra la porteria la testa de Martí Soler. La igualada ha esperonat els locals i visitants, corrent tots dos molts més riscos per a endur-se el triomf.
L’Olot ha estat a punt d’emular el gol, amb una falta ara picada per Pedro del Campo que Robert no ha pogut dirigir a porteria, i en un còrner, de nou amb una rematada de cap, els de Roger Vidal han culminat la remuntada. L’heroi del dia, Martí Soler, que, després de fer el primer, també s’ha apuntat el segon gol de l’equip volcànic. L’erupció en la celebració ha fet honor al territori en un derbi de gran futbol que s’ha acabat quedant a casa tot i la xilena que gairebé ha encertat Arenzana a les acaballes.
FITXA TÈCNICA
UE Olot: Ballesté; Maffeo, Robert, Uri Ayala (Barrés, m. 46), Marcillo; Albert López (Gonpi, m. 57), Pedro del Campo, Martí Soler (Farrés, m. 90), Puigbert; Breñé (Enri, m. 57), i Marc Mas (Marty, m. 81).
Girona B: Sergi Puig; Ferran (Garrido, m. 80), Biel, Miranda, Badia; Raúl Martínez (García, m. 80), Gibert (Nil Calderó, m. 62); Pol Arnau, Shin (Arenzana, m. 72), Sarasa; i Arango (Dani, m. 72).
Gols: 0-1, m. 51, Arango; 1-1, m. 57, Martí Soler; 2-1, m. 78, Martí Soler.
Àrbitre: Héctor Bouzas va amonestar els locals Puigbert, Pedro del Campo, Uri Ayala, i Gonpi, i els visitants Biel, Raúl Martínez, Sarasa, Miranda, Pol Arnau, i Arenzana.
