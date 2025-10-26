L'Spar Girona es refà de manera brillant a un mal primer quart (90-49)
L'Uni encaixa un 0-10 de sortida però quan es posa a defensar passa per sobre de l'Araski
L'Spar Girona continua caminant (volant) amb pas ferm i aquesta tarda s'ha apuntat una nova victòria a la Lliga Femenina Endesa que el manté líder i com a únic invicte. A les portes d'una exigent setmana amb doble desplaçament a Gdynia i Saragossa, l'equip de Roberto Íñiguez s'ha mantingut fidel als seus principis. I a la seva capacitat innata per guanyar. No perd l'Uni des de l'anada de semifinals del curs passat a Saragossa, precisament on tornen dissabte que ve. Les aragoneses, com el València, aquest curs han perdut un partit, i l'Avenida, per exemple, ja n'acumula dos. Per posar-ho tot plegat en valor.
La defensa, i en especial, la defensa dels primers segons dels atacs del rival és una de les senyes d'identitat d'aquest Bàsquet Girona. Quan les jugadores s'hi apliquen, els resultats ho demostren. L'Uni, en canvi, avui ha començat molt fred. Tant que sense adonar-se'n ja perdia 0-10 i Íñiguez es veia obligat a demanar temps mort. Les locals han desaprofitat, ben bé, els deu primers atacs i no han anotat fins el minut cinc amb un triple de Holm. La defensa no permetia atacar bé, massa pèrdues i errades, i sense la temible connexió Holm-Coulibaly. Però l'Uni li ha vist les orelles al llop, i el partit d'avui també pot haver anat bé per a això, per no donar mai res per fet. L'Spar no ha trigat a igualar el partit i, fins i tot, amb un triple de Carter ha tancat el primer parcial manant per primer cop (15-14).
Podia semblar que, a partir d'aquí, les locals dominarien amb comoditat però l'inici del segon quart tampoc ha estat l'esperat: fins que cinc punts seguits de Holm han tornat a avançar l'Spar Girona (26-23) i la decoració ha canviat de mig a mig. La defensa aquella dels primers segons ha emergit i l'Uni ha castigat un parell de pèrdues de l'Araski i unes passes amb un 9-0 de parcial que les ha començat a disparar en el marcador. Un triple de Jocyte posava el +10 (35-25) i encara abans del descans la diferència s'ha ampliat a un +14 (39-25) gràcies a l'aparició de Coulibaly i a un tap en defensa de Pendande sobre la botzina. Aquest sí que era l'Spar Girona reconeixible d'aquest principi de temporada.
L'Spar ja guanyava de 21 (47-26) a sis minuts del final del tercer quart després que una bona defensa permetés un atac culminat per Guerrero. No era el dia de les tiradores, però la gràcia d'aquest equip és aquesta, que si un dia no tens Jocyte massa inspirada en atac, fas aparèixer Coulibaly i Holm, secundades per Carter. La defensa feia perdre pilotes una darrere l'altre a l'Araski i quan no era això, incorrien en un camp enrere. Defensa, defensa i defensa. Aquell equip que en els primers 5 minuts dominava l'Uni per 0-10 queia a 1.23 pel final del tercer parcial per un incontestable 63-36 després de tres triples seguits d'Amihere (2) i Carter. Si el tir exterior també apareixia, la festa ja era complerta. Un 2+1 de Carter ja eixamplava la diferència a +30 (66-36).
L'Spar ha entrat als darrers deu minuts amb la llicó apresa de feia estona. Amb la victòria encarrilada s'han vist bones maneres de Guerrero i Pendande, la pilota començava a circular de memòria (dos triples seguits de Jocyte pel 80-43) i la defensa seguia a màxims malgrat la diferència. Una altra victòria al sarró, i aquesta, meritòria, encara que sembli sense mèrit, per no trair els principis quan les coses no sortien a l'inici. L'Uni, com l'altre dia contra el Bourges, ha acabat amb Berta Ribas i Anna Badosa en pista. Al final ha guanyat de 41 (90-49).
