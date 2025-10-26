La prèvia del Bàsquet Girona-Gran Canària: La confiança es recupera amb la primera victòria
L'equip de Moncho necessita «guanyar d’una vegada per totes» en el retorn de Fjellerup, recuperat de les molèsties, i d’Eric Vila «a casa» amb el Gran Canària
Va comentar l’entrenador del Dreamland Gran Canària, Jaka Lakovic, en la prèvia del partit d’aquest migdia a Fontajau (12.00 h/DAZN, 3Cat) que «malgrat començar la temporada amb un 0-3, no crec que en el seu cas el balanç de victòries i derrotes estigui mostrant la realitat del Bàsquet Girona». El mateix vol pensar Moncho Fernández, part interessada, i que divendres en roda de premsa va assegurar que «pot semblar mentida, però estem bé des del punt de vista anímic». «L’equip sap fer les coses bé per intentar guanyar el primer encontre d’una vegada per totes», va afegir el tècnic gallec.
El mal inici de curs del conjunt gironí, que és cuer amb pitjor basket-average que el Coviran Granada, penúltim, ha diluït les expectatives que es van posar a la pretemporada per classificar-se per al play-off i, sobretot, evitar patir. No es vol tornar a viure una situació tan delicada com l’any passat per mantenir-se a l’ACB. De moment, però, les tres primeres jornades han recordat als de Moncho que cal ser prudents. «Quan no guanyes no tens la mateixa confiança que quan sí que ho fas, però després d’una derrota el següent repte arriba de seguida. Nosaltres hem de posar el focus en la feina diària i no hi ha altre camí», va apuntar l’entrenador donant per oblidada l’última derrota davant l’Andorra (115-113). Després de dues pròrrogues, els gironins es van desgastar al Principat i no van saber gestionar els minuts finals.
No obstant això, el Bàsquet Girona agafa aire fresc amb el retorn de Maxi Fjellerup. El capità ha deixat enrere els problemes físics i està disponible, tot i arrossegar encara «algunes petites molèsties», per ajudar l’equip contra un sempre perillós Gran Canària.
Eric Vila torna «a casa»
El Gran Canària arriba a Fontajau després d’aconseguir dues victòries en el desplaçament de Champions i, per tant, ho fa reforçat pels resultats. «Ens donen més confiança, tant en el treball com en el procés que estem fent», va dir Lakovic.
El tècnic del Gran Canària va elogiar un dels jugadors del seu equip: Eric Vila. El bescanoní torna avui a Fontajau i ho fa amb una «major experiència a la Lliga Endesa, tant els coneixements sobre el joc i els conceptes que ha adquirit en altres equips, i això l’ajuda per estar més còmode a la competició domèstica i la BCL». «Segur que quan un torna a casa un sempre vol mostrar la seva millor versió i estic segur que ell ho voldrà fer, però al mateix temps ha de controlar bé les emocions, no sempre és fàcil, però tinc confiança que ell ho sabrà fer», va expressar sobre l’ex del Girona.
En aquest sentit, Lakovic va insistir que «aquesta ambició espero no veure-la només a Eric, sinó als 12 jugadors per competir la màxim des del primer minut fins a l’últim i col·locar-nos en disposició de guanyar el partit». Precisament és això el que haurà de fer el Bàsquet Girona: aguantar fins a l‘últim minut.
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- L'Oviedo esguerra la remuntada del Girona (3-3)
- Una baralla al parc Central de Girona acaba amb un ferit de navalla i el robatori d’un mòbil
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Intenten segrestar una nena d'onze anys subornant-la amb diners a l'entrada d'un supemercat
- El Galliner munta un «bon pollastre», reivindica el teatre i fa crítica social en el pregó de les Fires de Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- La Primitiva deixa un premi de més de 61.000 euros a Girona