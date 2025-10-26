El primer derbi gironí de Segona RFEF promet «bon futbol»
Olot, novè amb 9 punts, i Girona B, segon amb 14, s’enfronten aquest migdia en un duel que pot ser determinant de cara a la classificació
Amb només tres partits poden canviar molt les coses. L’Olot i el Girona B van començar el mes d’octubre en una situació bastant igualada. Els dos sumaven dues victòries, mentre que els olotins tenien dos empats més i els gironins només un per una altra derrota. La primera derrota davant el líder Barça Atlètic, però, va condicionar el bon moment de l’equip de Roger Vidal, que amb poc temps ha passat a situar-se a l’onzè lloc de la classificació amb 9 punts i tant pot estar pendent d’escalar posicions com dels rivals de la part baixa de la taula. Tot al contrari de la sorprenent situació del filial blanc-i-vermell. Els de Quique Álvarez s’han impulsat a dalt de tot després de dues victòries consecutives i són segons amb 14 punts, només un de diferència amb els blaugranes.
Aquest migdia, l’Olot i el Girona B s’enfronten al Municipal d’Olot (12.00 h) en el primer derbi gironí de Segona RFEF -l’últim va ser a Tercera RFEF el curs 2023-24-. «Som dos equips que oferim bon futbol i proposem moltes coses. Estem convençuts que ens ho passarem bé. Tenim il·lusió», va assegurar Roger Vidal convençut que, per sobre tot, es viurà un gran ambient avui a l’estadi.
El tècnic olotí va comentar que «hem de corregir detalls, però creiem que els resultats han de venir». En aquest sentit, va recordar que «estem generant ocasions a partir del bon joc i això em tranquil·litza». Només els ha faltat una mica d’encert. D’altra banda, Roger Vidal va alertar que «el Girona B té jugadors joves, però també alguns més experimentats. Això els fa més perillosos».
Per la seva part, els de Quique Álvarez volen continuar somiant i defensant el paper d’equip revelació en aquest inici de lliga. Javi Sarasa va apuntar que «la temporada és molt llarga. Volem sumar els màxims punts possibles per marcar una diferència i seguir a la part alta de la classificació». L’extrem del Girona B va afegir que «sabem que hem de guanyar sí o sí» i, per això, espera millorar els resultats a domicili, on la victòria encara es resisteix. «A casa hem sigut molt forts i només ens falta ser-ho més a fora. Haurem de ser sòlids al darrere per no encaixar i, a partir d’aquí, poder marcar i sumar els tres punts», va comentar el jugador.
