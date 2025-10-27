FUTBOL
El Reial Madrid es planteja sancionar Vinícius i el brasiler obre la porta a marxar: «Millor me’n vaig!»
El brasiler va espatllar la victòria madridista en el clàssic amb la seva reacció a la decisió de Xabi Alonso al ser substituït
Fermín de la Calle
El dia que el Reial Madrid feia molts mesos que esperava, el dia en què tornava a derrotar el Barcelona, Vinícius va decidir anteposar el seu interès personal al de l’equip i del club. El seu desaire a Xabi Alonso quan el panell electrònic va indicar el seu número en les substitucions significa un punt d’inflexió en l’etapa del futbolista al club blanc.
Xabi confirma que parlarà amb el jugador
Xabi Alonso, amb un rostre molt seriós a la sala de premsa, no ocultava el seu malestar pels fets. «No vull perdre el focus de l’important. Són coses que parlarem. Dins del gran partit que ha sigut, Vini també ha aportat molt. És una victòria important, merescuda, fins i tot curta. Vam tenir ocasions, el penal… Això ens dona la sensació d’equip competitiu en partits grans. Amb Vini parlarem». I va afegir posteriorment: «Dins de la plantilla hi ha diferents personalitats. Ara disfrutarem i, en el seu moment, parlarem al vestidor».
Corria el minut 72 quan Xabi va decidir donar entrada a Carvajal i Rodrygo. La sorpresa es va produir al veure els dorsals dels reemplaçats: un Valverde ranquejant... ¡i Vinícius! Quan el brasiler es va adonar que havia d’abandonar el camp va començar a realitzar gestos d’incredulitat, assenyalant-se a si mateix abans d’encaminar-se cap a la banda. El carioca havia ofert una bona versió davant del Barcelona i marxava visiblement molest, fent escarafalls i protestant a crits.
Vinícius va estrènyer amb desgana la mà de Rodrygo i va passar per davant de la banqueta i de Xabi sense dirigir-li ni tan sols una mirada mentre protestava ostensiblement i marxava directament cap al vestidor, una cosa que van recollir les càmeres. «Me’n vaig, millor me’n vaig!», va cridar revoltat pel canvi al passar al costat del seu entrenador, com van recollir les càmeres de DAZN. Mentrestant, Alonso trampejava el temporal amb les mans a les butxaques i mirant la gespa, notablement incòmode amb la reacció del seu jugador. Uns minuts després el jugador va tornar a la banqueta després que Luis Llopis, entrenador de porters, interferís perquè tornés a la banqueta al costat de la resta dels seus companys. De fet, va ser protagonista a la tangana amb la banqueta del Barça després de la vermella a Pedri i en la gresca final amb Lamine, a qui es va dirigir dient-li: «¡Parla ara!».
Però més enllà de la baralla final, que Xabi va encaixar «amb la màxima naturalitat i sense donar-hi gaire importància», el madridisme marxava molt enfadat amb l’egoista reacció del brasiler, a qui el Bernabéu va dedicar una xiulada al veure la seva irresponsable actitud després de ser substituït. No és la primera vegada aquesta temporada que Vinícius retreu la seva substitució a Xabi Alonso, que està cansat d’haver de posar-se de perfil per evitar parlar de les insolències del futbolista.
Hi haurà sanció disciplinària del club
El club té un règim disciplinari intern per als jugadors i Vinícius pot ser sancionat per la reacció i perquè és un cas que es repeteix, cosa que ho agreuja. En el Codi Reglamentari del Reial Madrid s’inclouen normes internes d’obligat compliment com la puntualitat (arribar a l’entrenament almenys 45 minuts abans), la comunicació de sortides en dies lliures, l’obligatorietat d’utilitzar la indumentària oficial o la prohibició de visitar companys durant les concentracions. I en l’apartat 4, referit a les relacions entre els empleats del Reial Madrid, s’adverteix que «els empleats mantindran els màxims nivells d’integritat i ètica respecte de la relació amb els membres del planter esportiu de l’entitat i les informacions referents a aquest que els siguin participades. En cap cas podran buscar o obtenir, ja sigui per a si o per a tercers, beneficis d’aquestes actuacions, i queden prohibides, a títol il·lustratiu, conductes com les que es detallen a continuació: Qualsevol tipus de comportament que pugui entendre’s com aprofitament de la imatge i/o reputació dels esportistes del Reial Madrid, o la presència d’empleats, jugadors o tècnics per actes o esdeveniments particulars, fins i tot comptant amb el seu consentiment. I les actuacions que evidenciïn o ocasionin un dany o perjudici a la imatge i/o reputació dels esportistes del Reial Madrid».
El Reial Madrid ha sancionat històricament jugadors del primer equip amb sancions econòmiques que estan estipulades per saltar-se el Codi. Sancions que el Reial Madrid no fa públiques i es resolen amb discreció, que és el que sembla que passarà amb Vinícius després del seu lleig gest a l’entrenador, al seu company que entra al camp i fins i tot a l’afició.
Vinícius es justifica a les xarxes socials
En les hores posteriors al partit, el brasiler ha volgut justificar-se i ha deixat el següent missatge a les xarxes socials: «Tinc un missatge per a tots els madridistes, especialment per a aquells que van venir al Bernabéu i ens van recolzar amb passió. Així és el clàssic, passen moltes coses dins i fora del camp. Intentem mantenir l’equilibri, però no sempre és possible. No volíem ofendre ningú, ni els joves jugadors ni l’afició. Sabem que a l’entrar al camp hem de complir amb el nostre rol, i així ha estat avui. Hala Madrid».
