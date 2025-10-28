El Bàsquet Girona obre l'aixeta a nous abonats per als partits d'ACB
Tindran preferència els que ja ho són de l'equip femení i els que formen part de la llista d'espera
El pavelló de Fontajau disposa des del cap de setmana passat de gairebé 400 localitats més que li han permès passar d'un aforament de 5.200 espectadors a un de 5.600 gràcies a la instal·lació de grades desmuntables a la part superior de diversos blocs. Una part d'aquestes noves localitats es destinarà a nous abonaments i la resta es reservarà per a venda d'entrades els dies de partit i patrocinadors, garantint tant el creixement de la massa social com l’atenció a les necessitats del club i de l’afició. Els nous abonaments s’obriran en primer lloc a les persones inscrites a la llista d’espera i als abonats de l’Spar Girona, que disposaran d’un període preferent per adquirir el carnet. Cada DNI només permetrà comprar un únic abonament del masculí i les unitats s’assignaran per ordre de compra, segons ha explicat el club en un comunicat.
La mesura respon a la necessitat de donar sortida a l’interès creixent que ha generat el projecte en els darrers anys i que havia portat a exhaurir l’aforament disponible. Amb l’ampliació, més persones podran formar part de l’experiència única de viure el Bàsquet Girona en directe i gaudir de l’ambient que s’ha convertit en un tret distintiu del pavelló en els partits ACB. De fet amb l'ascens el 2022 el Bàsquet Girona va esgotar els abonaments en 24 hores per a aquella temporada 2022/23 del retorn de la ciutat a l'elit del bàsquet masculí espanyol, una tendència que s'ha mantingut: el club té ara uns 4.200 abonats i llista d'espera, que es podrà atendre, gràcies a l'ampliació.
Venda al públic en general
Un cop finalitzat aquest període prioritari, el dilluns 3 de novembre a les 12h, la venda s’obrirà al públic general a través de la web oficial del club. "Les unitats són molt limitades i s’espera que s’esgotin ràpidament, així que caldrà estar atent i ser àgil per assegurar-se un seient a Fontajau", apunta l'entitat. A banda de l’opció de pagament únic amb targeta, els nous abonaments permetran fraccionar l’import en dos o tres venciments, per facilitar-ne l’adquisició i adaptar-se a les necessitats de cada persona abonada. Segons Stefi Batlle, CEO del club “estem molt contents perquè, per fi, hem pogut obrir a la venda aquestes noves localitats que fa temps que esperàvem a Fontajau. Volem donar prioritat als abonats de l’Spar Girona i a totes les persones de la llista d’espera que feia temps que esperaven aquesta oportunitat. És una satisfacció poder-ho fer realitat tant en format abonament com en format entrada, i esperem que la gent s’animi a gaudir del Bàsquet Girona masculí i femení.”
