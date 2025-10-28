La il·lusió de l'Escala pel liderat: «Hem superat les expectatives»
David Gurillo, tècnic de l’Escala, explica que aniran al camp del líder Badalona «sense pressió» i amb la «motivació d’intentar ser el primer equip que els guanyi»
L’Escala s’està guanyant el dret a somiar. Superades les vuit primeres jornades del campionat, ha deixat de ser una anècdota veure l’equip de David Gurillo instal·lat a les posicions capdavanteres de la classificació i, amb 17 dels 24 punts possibles, és segon a només un punt de distància del líder Badalona, rival d’aquest diumenge (17.00 h).
«És un partit important perquè és primer contra segon, però nosaltres no tenim la pressió d’ascendir com té el Badalona. Tenim la motivació d’intentar ser el primer equip que els guanyi perquè, de moment, no han perdut cap partit. Han empatat, però ningú els ha pogut guanyar», explica Gurillo. El tècnic és conscient que un triomf a Badalona «pot impulsar l’equip, però després vindrà el Cornellà (3r), que també serà complicat. Anem setmana a setmana. Estem preparant el partit, el Badalona té jugadors de grandíssima qualitat i haurem de donar la nostra millor versió per intentar guanyar-los». «Les estadístiques diuen que a dia d’avui som el millor local perquè encara no hem perdut cap partit a casa i som l’equip que més punts hi ha fet (11), però ha tocat anar a Badalona. És un gran escenari, un camp especial, i haurem de tenir personalitat», afegeix.
Un dels mètodes de Gurillo per arribar tan amunt és el de marcar-se objectius «curts, a curt termini i fàcils de complir»: «Als jugadors els hem traslladat que hem d’anar setmana a setmana, partit a partit com se sol dir. També anem mes a mes. Tenim blocs de quatre partits, ara iniciem el mes de novembre i analitzem els rivals marcant-nos un objectiu de punts que volem. Fins ara ens ha anat bé, superant les expectatives».
Aquesta segona posició «ens fa molta il·lusió perquè les coses ens estan anant bé, millor del que esperàvem o ens havíem proposat». «Al final, el nostre objectiu és clar: que l’Escala continuï a Tercera RFEF. A partir d’aquí, quan el tinguem complert, benvingut sigui tot el que vingui», recorda. En aquest sentit, «volem fer els 40 punts -normalment entre 38 i 42- que ens permetin estar salvats matemàticament com més aviat millor. Després veurem on estem i a què podem aspirar, però la temporada ja serà de notable si aconseguim la permanència».
Ara mateix, a l’Escala «la il·lusió que tenim és superior a la pressió, a part de la que ens posem per la permanència no en tenim de cap altre tipus ni per guanyar ni per aconseguir resultats. Estem en una bona dinàmica i volem allargar-la el màxim possible. Els mals moments segur que arribaran, com a tots els equips, però intentarem recuperar-nos ràpid». Com va passar després de l’única derrota davant el Manresa (2-1).
Els resultats estan fent que els rivals tinguin respecte. «Ho hem vist dues vegades aquesta temporada. L’Hospitalet ens va canviar el sistema habitual de quatre defenses i va jugar amb línia de cinc, igual que el Peralada. Potser també és pel bon moment de forma dels nostres davanters per intentar aturar-los. No crec, però, que el Badalona canviï gaire», apunta. Res és casualitat. Gurillo, entrenador i alhora director esportiu de l’Escala, assegura que «sabíem que teníem una bona base i volíem millorar posicions concretes. És veritat que ens va costar tancar el davanter, però les oportunitats dels tres jugadors que han vingut del Som Maresme (Maynau, Sankou i Mamau) ens han aportat un salt de qualitat. Tenim una plantilla per intentar fer un bon any i aconseguir l’objectiu de la permanència».
