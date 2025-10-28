Íñiguez tindrà la baixa de Carter demà contra el Gdynia
El tècnic dona l'Spar per classificat per a la següent fase d'Eurolliga però alerta que "sembla que siguem els Globetrotters i que guanyem sense baixar de l'autobús"
L'Spar Girona torna a l'Eurolliga demà a la pista del Gdynia (18h) en l'inici de la segona volta de la primera lligueta. Ho farà amb la baixa d'Arica Carter, que segons ha explicat Roberto Íñiguez arrossega "uns problemes físics, l'evolució dels quals marcaran el seu retorn". El tècnic ha advertit que abans de l'aturada per la primera finestra FIBA de la temporada l'Uni té per davant quatre partits en deu dies "molt difícils, tots per causes diferents, i són molt seguits, que és el que més em preocupa". El tour s'obre a Gdynia, continua dissabte a Saragossa, i la setmana que ve portarà a Fontajau el Praga i el Leganés.
Un rival "ferit"
L'entrenador considera que a Polònia es trobaran un Gdynia "ferit" i que aquesta mena de partits "són els més complicats". El rival no ha guanyat cap partit i esgota les opcions de classificar-se per a la segona lligueta. "Estan ferits, juguen agressiu, i és un escenari perillós perquè no tenen pressió. A més pot ser el seu darrer partit a casa a l'Eurolliga", ha explicat. En aquest sentit, ha tornat a dir que "sembla que som els Globetrotters i guanyarem sense baixar de l'autobús, i això no és així", i ha deixat clar que qui pensi que el de demà és un partit senzill "és per ignorància".
En el partit d'anada Íñiguez va posar com a determinant la defensa dels primers segons, una variant tàctica que s'ha anat convertint en un dels senyals d'identitat de l'equip. En aquest sentit, ha apuntat que "hem de ser un equip diferent i sent diferents, competir bé. Hem de fer coses diferents per competir amb equips com el València, Fenerbahçe, Galatasaray, Praga.. Hem de ser diferents, i estic d'acord que això genera identitat, i a les jugadores els agrada". L'Spar no vol ser "previsible" i s'ha de saber adaptar a les situacions per sorprendre sempre el rival. "Hem de continuar explorant, tenim marge de millor", ha subratllat.
Roberto Íñiguez també ha considerat que amb el balanç de tres triomfs per cap derrota que acumula l'equip "ja estem a la segona ronda" tot i afegir que no pensa en el valor de les victòries que s'acumulin ara de cara a la pròxima fase.
Laura Quevedo, per la seva banda, ha explicat que "arribem bé al partit, tot i que les cames cada cop pesen més. Un partit d'Eurolliga sempre és complicat. El tècnic ens ha dit que el partit més important és el de Gdynia i que si no anem a totes se'ns pot complicar, com ens va passar diumenge en el primer quart contra l'Araski". A més ha destacat que "ningú ha guanyat cap títol amb set partits".
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Veïns de Cassà es queixen de les molèsties constants d'una empresa en una zona residencial
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua