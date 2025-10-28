L’Espanya de Joel Casas tanca la fase de grups
La selecció sub-17, que disputa aquests dies el Mundial de la categoria al Marroc, acumula un ple de victòries en la competició
Espanya d’handbol sub-17 tanca aquest matí contra Tunísia (12.35 hores) la primera fase del Mundial que s’està disputant al Marroc. A la llista hi figura el gironí Joel Casas (Granollers), que ha contribuït a les dues victòries que acumulen els de Raúl Entrerríos amb tres gols en cadascun dels partits (57-16 a Corea i 41-24 a Qatar).
Passades les dues primeres jornades de la competició, Espanya encapçala el grup B amb un ple de victòries. Tunísia i Qatar són segon i tercer, amb una única victòria, i tanca la classificació Corea, que ho ha perdut tot.
Davant els marcadors favorables en aquest inici de Mundial, el seleccionador ha pogut rotar els seus jugadors, amb la mirada posada en els encreuaments. Espanya és una de les principals candidates a arribar fins a la final i, per què no, guanyar-la.
En el grup A, Egipte mana amb 4 punts, seguit del Brasil i els Estats Units, amb dos, i el Marroc, amb 0. En el grup C, Alemanya -l’altre gran candidat al triomf final- i l’Argentina tenen quatre punts, per cap de l’Iran i Puerto Rico.
Passen directament a semifinals el primer classificat de cada grup, i el millor dels segons, que ara com ara, i quan falta encara la darrera jornada, és l’Argentina. Es dona la curiositat que els dos principals favorits, les esmentades Espanya i Alemanya, són les dues úniques seleccions europees que competeixen en aquest Mundial.
«Tinc un bon vestidor, però caldrà veure quin és el nostre resultat final. La majoria dels nanos té 17 anys, perquè en aquestes edats un any de diferència es nota en el desenvolupament físic dels jugadors», diu Entrerríos.
