Sorteig d'entrades pel partit de l'Uni Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Uni Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de l'Euroleague WomenUni Girona - ZVVZ USK Praha, del dimecres 5 de novembre a les 19:30h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dilluns 3 de novembre abans de les 12 hores), dimarts 4 de novembre els guanyadors sortiran publicats al diari.

