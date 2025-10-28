Spar Girona: un líder molt ben valorat
L’Spar Girona, primer classificat en solitari de la Lliga Femenina, també és l’equip que presenta el millor atac (83,5), defensa (58,2) i valoració (104,8)
Roberto Íñiguez és nomenat l’entrenador del mes d’octubre
L’inici de temporada de l’Spar Girona continua sent engrescador. I no només pels números, que també, sinó sobretot pel joc que estan practicant les noies de Roberto Íñiguez. L’Uni encara no ha perdut cap partit. Va guanyar els sis que va disputar en la pretemporada, i també s’ha apuntat els quatre de Lliga Femenina (Estepona, Ferrol, Joventut i Araski) i els tres d’Eurolliga (Gdynia, Praga i Bourges) que ha jugat. Les gironines lideren la classificació de totes dues competicions amb autoritat, i en el cas de l’espanyola, presenten el millor atac (83,5 punts de mitjana), la millor defensa (58,2) i també acrediten la valoració més àmplia (104,8).
Tots aquests mèrits li han valgut a Roberto Íñiguez, a més, per ser nomenat l’entrenador del mes d’octubre per l’Associació Espanyola de tècnics. «Amb aquest reconeixement, Iñiguez reafirma el seu lideratge al capdavant de l’Spar Girona, equip que continua demostrant la seva fortalesa i consistència en la competició», destaca l’AEEB. L’Spar no perd des del primer de maig a Saragossa, en l’anada de les semifinals dels play-off contra el Casademont que uns dies més tard, a punt va estar de remuntar a Fontajau.
Parla l'estadística
Un cop d’ull a les estadístiques també revela que l’equip gironí té el millor percentatge de tirs de dos (54,8%), el tercer en triples (35,6%, superat per Joventut i Saragossa amb un 36,7% i un 36%, respectivament) i el segon en tirs de camp (47,1%, per darrere de la Penya, 48,5%). L’Spar Girona mana en rebots (36,8) igualat amb l’Estudiantes, i és el segon en assistències (19), només superat per tres dècimes per l’Ensino. L’equip de Fontajau, amb 13 de mitjana, és l’equip de la lliga que més pilotes recupera, fruit de la seva intensitat defensiva.
En l’aspecte individual, Mariam Coulibaly és la cinquena jugadora més valorada del que portem de campionat, amb 21 punts, en un rànquing que lidera Sika Kone de l’Estepona (27,5). Coulibaly és la setena màxima anotadora de la lliga (17,2), i Holm és la tercera en assistències (5,5).
Domini a Europa
A l’Eurolliga l’equip gironí també domina amb autoritat. Lidera el grup A amb un ple de victòries i aquesta setmana obre la segona volta a Gdynia. El Galatasaray i el Fenerbahçe són els altres dos únics equips imbatuts a la màxima competició continental. La següent fase del torneig enfrontarà els tres primers del grup A amb els tres primers del B, i el mateix amb el C i el D, en una nova lligueta on s’arrossegaran els resultats ja obtinguts contra els rivals que s’hauran trobat en aquesta fase.
L’Spar Girona té ara per davant quatre partits en els propers deu dies, abans de plantar-se a la primera aturada per les finestres de seleccions de la temporada. Demà hi ha partit a Gdyndia, dissabte es visita el Casademont Saragossa, i la setmana que ve el Praga passarà dimecres per Fontajau i el Leganés ho farà divendres. Després d’aquest duel la Lliga Femenina no es reprendrà fins el diumenge 23 de novembre a la pista de l’Estudiantes, mentre que a l’Eurolliga el següent repte serà a la pista del Bourges el dia 26, en la darrera jornada de la lligueta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- Bones notícies per a les famílies: Hisenda exonera amb més de 1.000 euros les famílies amb majors de 65 anys
- La doctora explica els símptomes més comuns per falta de magnesi
- Impotència a Palamós per resoldre el cas d'una persona que genera alarma social
- «Paquet no entregat per no ser a casa»: el volum de feina i les penalitzacions, darrere d’aquest ‘truc’ dels repartidors
- El restaurant de cuina catalana afrancesada que triomfa a Girona
- Unes 200 persones es manifesten a Camprodon en contra del telecabina que la Generalitat vol instal·lar a Vallter
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions