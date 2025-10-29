Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bisbal Bàsquet denuncia «que algú enregistrava les jugadores mentre es dutxaven»

El club es reuneix amb l'Ajuntament i «condemna els fets, d'una gravetat extrema»

El Pavelló Vell de la Bisbal d'Empordà

El Pavelló Vell de la Bisbal d'Empordà / Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Bisbal Bàsquet va denunciar els fets «d’intromissió a la intimitat del nostre sènior femení», amb un dur comunicat en què assegurava haver «demanat a l’Ajuntament mesures urgents per garantir la seguretat i la dignitat de totes les persones a les instal·lacions esportives».

«Davant dels fets denunciats públicament pel nostre equip sènior femení, en què algú va enregistrar les jugadores amb un telèfon mòbil mentre aquestes es dutxaven, el Club Esportiu Bisbal Bàsquet vol expressar el seu suport total i la seva solidaritat amb totes les afectades», diu l’escrit.

L’entitat baix-empordanesa considera que «aquests fets són d’una gravetat extrema i condemnem rotundament qualsevol acció que atempti contra la intimitat, la seguretat i la dignitat de les persones». El Bisbal, des d’un primer moment, va «posar en coneixement dels fets l’alcalde i va sol·licitar una reunió d’urgència, que es va dur a terme amb la participació de l’alcalde, Òscar Aparicio, el regidor d’Esports, Cesc Vidal, i la regidora d’Igualtat, Dolors Molina».

El club demana «instal·lar càmeres de videovigilància, plafons opacs, tintat de vinils, increment de control de seguretat i obres».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
  2. La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
  3. Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
  4. Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
  5. El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
  6. Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
  7. Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
  8. Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»

Laia Cruañas Mateu reconeguda amb el Premi Girona Orgullosa de Girona

Laia Cruañas Mateu reconeguda amb el Premi Girona Orgullosa de Girona

Les imatges del lliurament del premi Girona orgullosa a Laia Cruañas Mateu

Les imatges del lliurament del premi Girona orgullosa a Laia Cruañas Mateu

Les frases més explosives del rei Joan Carles: la «insensibilitat» de Felip VI, el menyspreu a Letizia i l’«error greu» de la seva «debilitat» per Corinna

Les frases més explosives del rei Joan Carles: la «insensibilitat» de Felip VI, el menyspreu a Letizia i l’«error greu» de la seva «debilitat» per Corinna

Detinguda una cuidadora i la seva parella per robar més de 2.000 euros a un ancià després de morir

Detinguda una cuidadora i la seva parella per robar més de 2.000 euros a un ancià després de morir

L’Spar Girona es recorda al tercer quart que és invencible (65-90)

L’Spar Girona es recorda al tercer quart que és invencible (65-90)

Els Mossos salven a Barcelona una dona que es volia suïcidar i que va quedar penjada de la façana

Els Mossos salven a Barcelona una dona que es volia suïcidar i que va quedar penjada de la façana

L'Anxovada amb les Anxovetes torna un any més al parc del Migdia per Fires de Girona

L'Anxovada amb les Anxovetes torna un any més al parc del Migdia per Fires de Girona

El Bisbal Bàsquet denuncia «que algú enregistrava les jugadores mentre es dutxaven»

El Bisbal Bàsquet denuncia «que algú enregistrava les jugadores mentre es dutxaven»
Tracking Pixel Contents