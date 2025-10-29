El Bisbal Bàsquet denuncia «que algú enregistrava les jugadores mentre es dutxaven»
El club es reuneix amb l'Ajuntament i «condemna els fets, d'una gravetat extrema»
El Bisbal Bàsquet va denunciar els fets «d’intromissió a la intimitat del nostre sènior femení», amb un dur comunicat en què assegurava haver «demanat a l’Ajuntament mesures urgents per garantir la seguretat i la dignitat de totes les persones a les instal·lacions esportives».
«Davant dels fets denunciats públicament pel nostre equip sènior femení, en què algú va enregistrar les jugadores amb un telèfon mòbil mentre aquestes es dutxaven, el Club Esportiu Bisbal Bàsquet vol expressar el seu suport total i la seva solidaritat amb totes les afectades», diu l’escrit.
L’entitat baix-empordanesa considera que «aquests fets són d’una gravetat extrema i condemnem rotundament qualsevol acció que atempti contra la intimitat, la seguretat i la dignitat de les persones». El Bisbal, des d’un primer moment, va «posar en coneixement dels fets l’alcalde i va sol·licitar una reunió d’urgència, que es va dur a terme amb la participació de l’alcalde, Òscar Aparicio, el regidor d’Esports, Cesc Vidal, i la regidora d’Igualtat, Dolors Molina».
El club demana «instal·lar càmeres de videovigilància, plafons opacs, tintat de vinils, increment de control de seguretat i obres».
- Més de 500 persones demanen la dimissió de l'alcalde de Sant Hilari Sacalm per la pujada del rebut de l'aigua
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines podria fer sortir més de 300 alumnes, que hauran d’absorbir la resta de centres de Girona
- Un camió s'encasta contra dos ponts de l’AP-7 a Vilablareix, fuig i el denuncien per nombroses infraccions
- Apareix un home mort en una platja de Sant Antoni
- El Girona necessita la pròrroga per desfer-se del Constància (2-3)
- Girona, escenari del renaixement espiritual de Dani Alves
- Protestes per no poder obrir el toro mecànic per les Fires de Girona: 'Volem justícia firal, no exclusió administrativa
- Josep Salvat: «Va ser com si l’univers em digués ‘has fet bé de triar Girona’»