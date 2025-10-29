El Girona B-Barça Atlètic, gratuït pels socis si recullen l'entrada a l'estadi
El club habilitarà les zones de Tribuna i Preferent i potser Gol Sud per al duel contra el Barça Atlètic de diumenge al migdia
Si es fa la reserva online, l'empresa que gestiona aquests esdeveniments cobra un càrrec de 2,50 euros
El filial del Girona es prepara per a l’atractiu duel de diumenge a Montilivi contra el Barça Atlètic (12 hores). El conjunt de Quique Álvarez, que avui visita a la Fundació Esportiva Grama en la cinquena ronda de la Copa Catalunya (19 hores), ha començat la temporada com un tro i, tot i la derrota a Olot, és cinquè en el seu primer any a la Segona RFEF. Els blaugranes també han començat el curs volant i lideren la classificació, amb dos punts més que els gironins. Serà un partit intens.
I gratuït per als socis del Girona que no se’l vulguin perdre. El club habilitarà les zones de Tribuna i Preferent, com a mínim, i s’espera una gran entrada a l’estadi, un fet que podria condicionar que s’obrís el Gol Sud. Tots aquells socis blanc-i-vermells que tinguin la idea de presenciar el partit tan sols s’han d’adreçar a les taquilles de Montilivi, on se’ls donarà l’entrada corresponent. Ho poden fer fins divendres, de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores, o el mateix diumenge, des de les 10 hores i fins a la mitja part. Si la demanen pel web, l’empresa que gestiona aquests esdeveniments cobra un càrrec de 2,50 euros. Per al públic general, tindran un cost de 20 i 10 euros, respectivament.
Aquest no és el primer cop que Montilivi acull un partit fora del primer equip del Girona. El filial ja hi ha jugat altres vegades, a l’estadi. Com l’abril del 2022, en un empat contra el Manresa, llavors ambdós a Tercera RFEF. També ha jugat contra el Vilafranca, l’Europa o l’Olot. O amb el Sants el febrer del 2021, amb gols de Pau Víctor o Arnau Martínez.
El Femení també s’ha deixat veure a la llar dels grans. El duel més recent va ser aquest mes de març, en una victòria contra el Santa Susanna. L’estadi ha estat testimoni de partits de la Selecció Catalana o amistosos preparatoris per a la Selecció de Mèxic previs al Mundial de Qatar.
Copa Catalunya
Abans de la cita de diumenge, però, el filial té un compromís aquesta mateixa tarda al Nou Municipal Can Peixauet de Santa Coloma de Gramenet. Entre aquest, i el partit del Girona ahir a Inca, els futbolistes del filial arribaran rodats al duel contra el líder. Cal recordar que el primer equip blanc-i-vermell és el vigent campió de la Copa Catalunya, després de vèncer a l’Espanyol en la tanda de penals aquest mateix estiu. L’heroi va ser el porter Juan Carlos, ara lesionat de gravetat.
