Una imatge nova i sis marxes populars per al desè aniversari
El Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany començarà el 23 de novembre a Banyoles
DdG
El Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany arriba aquest any a la 10a edició estrenant nova imatge i amb sis marxes per diferents municipis de la comarca. El circuit, que el curs passat va superar el rècord de participants, s’iniciarà el diumenge 23 de novembre amb la Marxa Popular de Banyoles-6.600 i farà parades a Porqueres, Fontcoberta, Cornellà del Terri, Camós i Serinyà, on acabarà el 22 de febrer de 2026. Les inscripcions per a cadascuna de les proves i per a tot el circuit ja es poden fer a través del web www.cursesplaestany.cat.
La sala d’actes del Consell Comarcal del Pla de l’Estany va acollir l’acte de presentació de la 10a edició del Circuit de Curses Populars del Pla de l’Estany, amb la participació de representants de la institució comarcal, del mateix Consell Esportiu i dels municipis i entitats organitzadores. En l’acte, el president del Consell Comarcal, Àlex Terés, va reconèixer la trajectòria del circuit i va destacar «el treball dels ajuntaments, les entitats organitzadores i el mateix Consell Esportiu del Pla de l’Estany per a fer-lo possible un any més».
En el mateix sentit, el president del Consell Esportiu del Pla de l’Estany, Jordi Tarridas, va destacar que «el Circuit acompanya, dona forma i dimensiona les proves que organitzen els ajuntaments i entitats als seus municipis i sense les quals no hauria estat possible arribar a deu edicions».
Compromís amb els municipis
Per la seva banda, el director del Consell Esportiu, Xavi Batchellí, va remarcar el compromís amb els municipis i l’esport popular. En aquest sentit, va destacar que «en aquestes deu edicions, el Circuit ha mantingut els objectius de sempre de fomentar la participació, la pràctica de l’esport i l’activitat física a la comarca; promoure les curses i marxes populars de recorregut curt i dificultat baixa i donar suport a les entitats i municipis organitzadors».
En aquesta desena edició s’estrenarà també el Circuit de Curses Infantils que pretén fomentar l’atletisme entre els infants, aprofitant el marc de les curses populars del Circuit. L’objectiu és «oferir una experiència formativa i lúdica, basada en els valors de participació, joc i descoberta esportiva», com va destacar Xavi Batchellí. Durant les curses populars de Porqueres i Cornellà del Terri, els infants faran activitats atlètiques en un espai proper i un cop acabada la prova popular es faran les curses infantils.
El Circuit de Curses Populars se sumarà en aquesta edició a la campanya ‘Dona la teva llum’ que impulsarà aquest Nadal l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta juntament amb l’Institut d’Assistència Sanitària, amb l’objectiu de sumar esforços amb entitats i empreses del territori per millorar els espais i serveis d’atenció a la salut de les persones. A les curses del circuit les persones participants hi trobaran guardioles solidàries amb les quals podran col·laborar amb els centres hospitalaris.
