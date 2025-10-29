L’Spar Girona es recorda al tercer quart que és invencible (65-90)
L’equip de Roberto Íñiguez reacciona a un mal inici davant el Gdynia amb una segona meitat incontestable per aconseguir el quart triomf seguit a l’Eurolliga i classificar-se a la següent ronda
S’ha convertit en el pa de cada dia de l’equip de Roberto Íñiguez, però això no deixa de fer-ho excepcional i d’una qualitat total. Potser les jugadores de l’Spar Girona no seran els «Globetrotters» i no només han hagut de «baixar de l’autobús» per guanyar una altra vegada al Gdynia (65-90), com van fer en la primera jornada d’Eurolliga a Fontajau (86-53) i com porten fent tota la temporada contra qualsevol rival que se’ls creua pel camí, sinó que també han hagut d’agafar un avió per viatjar a Polònia i arreglar un mal inici amb una segona meitat incontestable, però estan fetes d’una altra pasta. El nivell de l’equip de Roberto Íñiguez és altíssim. Per això, lidera el grup A, se situa entre els millors de la màxima competició europea i s'ha classificat a la següent ronda.
El Gdynia no volia acomiadar-se de l’Eurolliga sense lluitar i encara menys a casa, per la qual cosa, com va preveure el tècnic de l’Uni en la prèvia, ha posat complicacions a les gironines d’inici. Com va passar en l’últim partit de Lliga contra l’Araski, els rivals estan descobrint els punts febles d’aquest Spar Girona i aconsegueixen treure punts a partir dels desajustos en defensa.
Íñiguez, que ha sortit amb el cinc de gala (Jocyte, Klara Holm, Quevedo, Guerrero i Coulibaly), ha demanat temps mort amb el 15-15 d’un primer quart que ha tingut molta activitat, amb gran intercanvi de cistelles. Coulibaly, enorme sota el cèrcol, i Jocyte han liderat l’atac de l’Spar Girona, però les poloneses no han desaprofitat les seves oportunitats i Banaszak ha sorprès amb un triple per posar el 20-17 i així tancar el primer quart.
La proposta del Gdynia, molt semblant a la del conjunt gironí, ha deixat descol·locades a les d’Íñiguez, que s'han mostrat mes erràtiques a dins de la pintura. Costava moure el marcador, mentre les locals cada vegada se sentien més còmodes. Després de quedar-se deu punts per sota, un triple d’Ekh ha posat la màxima diferència de 13 punts (36-26). Veient que la cosa no millorava i l’equip s’havia quedat sense idees, Íñiguez ha tornat a aturar el joc. Klara Holm ha carregat el pes del partit amb una penetració per retallar distàncies, però Ekh ha castigat de nou amb un triple (41-29). Ha estat llavors Jocyte ha contestat amb un llançament de tres molt important -el percentatge no arribava al 20%- i Coulibaly l'ha ajudat per marxar al descans amb tot per decidir: 41-34.
Fins a la visita al Gdynia, l’Spar Girona havia estat invencible i s’ho ha cregut. Quevedo ha fet un pas endavant per iniciar la remuntada al Polsat Plus Arena, condicionada també per la millora defensiva. Amb pocs minuts s'ha passat al 43-45, posant-se les gironines per davant després de molta estona anant a remolc des del primer quart. Un 2+1 de Jocyte ha permès començar a despenjar-se. Les gironines han passat a marcar elles la barrera psicològica dels deu punts amb una cistella de Coulibaly (48-59). Amihere ha col·laborat. Ara sí, l’equip de Roberto Íñiguez es reconeixia. Al final, només es tractava de deixar-se anar i gaudir tant o més com els qui les segueixen. L'ha màxima diferència l'han posat elles i ha estat de 25 punts.
