Oriol Alsina, al Terrassa
L'heroi del Llagostera torna a les banquetes
Oriol Alsina torna a les banquetes. En concret, a la del Terrassa, de la Segona Federació. L’heroi que va col·locar el Llagostera a la Segona Divisió ja ha dirigit aquest dimecres la seva primera sessió i dijous serà presentat davant dels mitjans de comunicació. Alsina tindrà com a segon a Pere Tarradellas. La seva darrera experiència es remunta al Badalona Futur, en la temporada 2022-23. El Terrassa és tretzè, amb nou punts.
