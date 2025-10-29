Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Oriol Alsina, al Terrassa

L'heroi del Llagostera torna a les banquetes

Oriol Alsina, a la seva parada del mercat de Palamós.

Oriol Alsina, a la seva parada del mercat de Palamós. / ANIOL RESCLOSA

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

Oriol Alsina torna a les banquetes. En concret, a la del Terrassa, de la Segona Federació. L’heroi que va col·locar el Llagostera a la Segona Divisió ja ha dirigit aquest dimecres la seva primera sessió i dijous serà presentat davant dels mitjans de comunicació. Alsina tindrà com a segon a Pere Tarradellas. La seva darrera experiència es remunta al Badalona Futur, en la temporada 2022-23. El Terrassa és tretzè, amb nou punts.

