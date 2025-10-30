El Bàsquet Girona i el seu rendiment lluny de Fontajau
Després de dues derrotes consecutives com a visitant, l’equip de Moncho buscarà el primer triomf a la pista de l’Unicaja des de l’ascens a l’ACB
Guanyar lluny de casa sempre és més complicat que fer-ho amb els teus. O això diu la teoria, vaja. El Bàsquet Girona visitarà aquest dissabte la pista de l’Unicaja (19 hores, DAZN), un lloc on no s’ha imposat mai des de l’ascens a l’ACB, el 2022. De fet, en les seves anteriors visites sempre va quedar ben distret.
Són testimonis el 94-70 del primer curs, el 111-80 del segon i el 90-73 de la temporada passada. L’equip de Moncho Fernández viatja a Màlaga amb menys angoixes després del triomf contra el Gran Canària a Fontajau. L’inici no va ser bo, amb un 0-3 contra el Burgos, l’UCAM i l’Andorra. Ara és fora dels llocs de descens, a tan sols un triomf del seu rival, que tanca les posicions de Copa, en vuitena posició, després de la sacsejada patida a l’estiu, amb baixes significatives a la plantilla, com Kameron Taylor o el gironí Yankuba Sima, ambdós a València.
Però quan han arribat els primers triomfs a domicili en les tres temporades que el Bàsquet Girona és a l’ACB? El primer i el segon any no va haver d’esperar gaire. La primera victòria després del retorn a la màxima categoria va ser en la jornada 5, a la pista del Betis (71-79). Després d’un 0-4 inicial, l’equip d’Aíto Garcia Reneses va aixecar el vol gràcies a una gran actuació de Marc Gasol (21 de valoració) i l’argentí Maxi Fjellerup (20).
Amb Salva Camps va ser arribar i moldre. La segona temporada va començar de meravella, amb un triomf d’autoritat a València (85-89) liderat pel trident format per Goloman (16 punts), Iroegbu (16) i Susinskas (15). La dinàmica continuaria amb dues victòries més per situar un 3-0 de sortida i l’alegria pels núvols.
On va costar més va ser l’any passat. Cap victòria de Katsikaris lluny de Fontajau en un inici desastrós que li va costar el càrrec. No seria fins a l’arribada de Moncho Fernández, ja a la jornada 15, en el derbi català a Lleida, quan els gironins s’imposarien en condició de visitant (85-90). Va ser el primer triomf del gallec amb el Bàsquet Girona. Aquella jornada, els més decisius van ser Iroegbu i Fjellerup, amb 19 punts.
Després de fregar-ho a Andorra, en un duel decidit en la segona pròrroga després que els gironins llancessin a les escombraries un avantatge de set punts quan faltaven 33 segons per acabar, i una cistella increïble de Rafa Luz de pista a pista, a Unicaja no es descarta la sorpresa. Els homes d’Ibon Navarro van estrenar el curs guanyant dos partits consecutius, contra el Bilbao i el Gran Canària, però han perdut els dos darrers partits, amb el Barça i el Tenerife. Mantenen una plantilla potent, amb jugadors interessants i perillosos com Olek Balcerowski, Tyson Pérez, Kendrick Perry i Alberto Díaz, però necessiten temps per aclimatar-se als canvis.
Si els gironins mostren certa regularitat i encert, podrien trencar el malefici que han viscut a Màlaga durant aquests anys. I sumar el primer triomf lluny de Fontajau, on, passat aquest cap de setmana, rebran consecutivament el Barça i el Granada.
