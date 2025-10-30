El CPA Olot guanya l'or en el mundial disputat a la Xina
El conjunt dirigit per Ricard Planiol s'endú la primera plaça amb una puntuació de 41.8 punts, mentre que el CPA Girona es queda un esglaó per sota amb una meritòri segon lloc a Pequín
El CPA Olot ha tornat a fer història al Mundial de Patinatge Artístic disputat a Pequín, revalidant el títol aconseguit l’any passat a Itàlia i sumant el 16 campionat del món al seu palmarès. El conjunt garrotxí, dirigit per Ricard Planiol, ha estat el darrer en actuar i ha deixat el públic i el jurat bocabadats amb una exhibició impecable, que els ha valgut per aconseguir, amb 41.8 punts, la preciada medalla d’or a la Xina per a ser de nou les millors del món de xous gran. Les olotines arribaven al mundial després d’haver estat segones als campionats de Catalunya i d’Espanya, però campiones d’Europa, i aquesta millora durant l’any ha estat la clau per a culminar el curs amb una esplèndida actuació que confirma la gran temporada d'enguany.
El CPA Girona, per la seva banda, també ha signat una gran actuació al mundial. L’equip dirigit per Juliana Giovanardi i Manel Villarroya ha defensat amb força la seva coreografia titulada empatia, una proposta artística que convida a reflexionar sobre la diferència i la comprensió entre les persones. Amb una meritòria puntuació de 38.64, el conjunt gironí ha demostrat l’alt nivell de l’equip, per aconseguir la meritòria plata. Les gironines arribaven a Pequín després de ser campiones de Catalunya i d’Espanya, i subcampiones d’Europa. El podi de xous grans l’ha completat el conjunt Cristal Italià, que s’ha endut la tercera posició.
En la categoria de xous petits, el Figueres també ha estat protagonista. En la seva primera participació en un mundial, l’equip alt-empordanès ha assolit una meritòria cinquena posició, un resultat que confirma el creixement i el bon moment del patinatge artístic de la província en l'àmbit internacional.
