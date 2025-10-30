Vinícius demana perdó als companys i al club, però s'oblida de Xabi Alonso
Fermín de la Calle
Vinícius Júnior ha declarat la guerra a Xabi Alonso, conscient a més que té Florentino Pérez al costat seu. Primer va ser el vergonyós espectacle que va protagonitzar al recriminar al tècnic que el substituís en el clàssic de diumenge, que van veure 650 milions de persones.
I ara el brasiler tensa més la corda al fer públic un comunicat en què demana perdó a tots menys a l’entrenador: "Avui vull demanar disculpes a tots els madridistes per la meva reacció al ser substituït en el clàssic. Així com ja ho he fet en persona durant l’entrenament d’avui, també vull demanar disculpes novament als meus companys, club i president", deia el comunicat.
Ni rastre de Xabi, amb qui va conversar abans d’entrenar ahir, però amb qui manté una relació distant després de perdre protagonisme amb la seva arribada al club. Des de la semifinal en el Mundial de Clubs davant el PSG, en què Xabi Alonso el va enviar a la banqueta (tot i que va acabar de titular per la lesió de Trent), el brasiler manté un enfrontament amb l’entrenador.
El comunicat confirma la posició de Vinícius, que amb aquesta actitud està obligant el club a escollir entre ell i Xabi. En tots dos casos guanyarà, perquè, si se’n va Alonso, quedarà reforçat. I si li obren les portes a ell, se n’anirà com ha exigit en diverses ocasions. Xabi, ben conscient que Florentino no està de part seva, sap que està jugant un partit crucial per al seu futur en el Madrid. Contra Vinícius i contra el vestidor. I amb el president de perfil.
