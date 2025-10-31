Íñiguez: "A Saragossa hem de mantenir la nostra essència"
El tècnic de l'Spar Girona veu el Casademont "com una de les dues plantilles de la lliga més llargues i de més qualitat"
L'Spar Girona va arribar dijous a mitjanit del viatge a Polònia i amb prou feines amb el temps just per fer un entrenament i veure un vídeo ja posa rumb a Saragossa per enfrontar-se demà (19h) a una de les "dues plantilles de la lliga més llargues i de qualitat", segons ha explicat el tècnic Roberto Íñiguez. Les gironines, que mantenen l'absència d'Arica Carter, s'enfronten a un rival també d'Eurolliga, que està molt pendent del seu partit de dimarts a la competició continental contra Reyer Venezia. "Estem bé, però conscients que hi ha fatiga. Hem preparat el partit sense perdre la nostra essència i a Saragossa hem de ser nosaltres sense perdre mai la humilitat ni tenir por de fer les coses. Partit a partit ens hi anem adaptant", ha assenyalat el preparador.
Íñiguez també ha indicat que "hem de competir de la millor manera possible. Anem a una pista molt difícil, on hi haurà molta gent. És un partit entre dos equips de dalt, per a mi tenen una de les dues plantilles de la lliga, l'altre seria el València, més llarga, més profunda, amb dotze-tretze jugadores on totes poden jugar nivell lliga i Eurolliga. El Saragossa ha fet un pas endavant, amb la il·lusió de disputar la Final Six a casa, fent una plantilla àmplia per no pagar a la lliga l'esforç de l'Eurolliga. Han fitxat molt bé i han fet un molt bon equip, superequilibrat, amb dues jugadores per posició. La seva plantilla és espectacular i davant dels problemes físics o la falta d'energia sempre troben solució".
L'entrenador de l'Spar Girona s'ha tornat a mostrar contrariat pels elogis que recull l'equip per part dels periodistes, que considera que només valoren la victòria o la derrota, i ha assegurat que "el bàsquet no és com el futbol, on guanyes o perds, aquí és el treball el que al final et fa estar satisfet". Ho deia després que se li preguntés si hi havia alguna mena d'ànim de revenja per l'eliminació la temporada passada a les semifinals del play-off, en aquella sèrie que les gironines van estar a punt de remuntar a Fontajau tot i tenir 19 punts de desavantatge. "Qui no quedés satisfet d'aquell play-off no entén res, és dels millors minuts que hem fet de bàsquet, no entenc per què ha de ser una revàlida o una revenja. És una batalla perduda, ho dic a cada roda de premsa, perquè és com el pol nord i el pol sud", ha insistit.
"Totes les victòries són molt treballades", ha seguit el tècnic, que ha posat l'exemple del seu col·lega Moncho Fernández, amb qui coincideix a Fontajau: "ell sí que ho entén, ell sap el que costa venir de Polònia a les dotze de la nit, veure un vídeo i tornar a marxar. Això desgasta molt, i per a això no podem dir que tenim un dia més a l'oficina perquè tots els partits són molt treballats". Íñiguez ha dit també que sap que algun dia els periodistes li donaran el premi "al més agre" i que l'agafarà "amb gust" i després ha rebaixat el to: "us ho intento explicar i us tinc afecte, perquè feu d'altaveu per traslladar a la gent el que fem".
