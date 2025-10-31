Joan Escuder: Mor un grupista "de tota la vida"
Metge cardiòleg i pneumòleg, gran amant de la gastronomia, la pesca i l'òpera, va morir a Palamós als 85 anys després d'haver presidit el GEiEG durant dotze, sent un referent a la secció d'hoquei
Fins fa pocs mesos, Joan Escuder, expresident del GEiEG i metge cardiòleg i pneumòleg, encara sortia a pescar cada dissabte, com havia fet sempre, amb la seva barca el Rantell des del port de Palamós. Ho va haver de deixar per malaltia i finalment dijous va morir a Palamós als 85 anys. Era una de les persones més estimades al club, un grupista "de tota la vida", com apunta l'actual president, Francesc Cayuela, perquè Escuder ja va nèixer del GEiEG, ho era la seva família, i hi va créixer amb aquest sentiment, que posteriorment va poder transmetre als seus quatre fills i als seus nets. Era fill de Damià Escuder, un dels fundadors i principals promotors d’aquesta entitat esportiva i cultural, impulsor, per exemple, de la revista mensual que encara avui edita el Grup.
Diversos homenatges
El GEiEG li havia fet diversos homenatges: el juny de 2021, a ell i a Lluís Junqué, com a impulsors històrics de la secció d'hoquei. De fet, Joan Escuder va ser el creador de l'equip de veterans d'aquest esport, que encara està en actiu, el més antic de la casa. També se li va fer un reconeixement el març de 2011, al Casino, pels seus dotze anys de mandat (entre 1998 i 2010). L'acte, que va reunir més de 150 persones, va servir perquè l'actual president, Francesc Cayuela, qui el va succeir en el càrrec, li fes entrega de la insígnia de diamants de l'entitat. Aquest cap de setmana el GEiEG farà un minut de silenci en els principals partits dels seus equips i els jugadors lluiran crespons negres en senyal de dol. El funeral d'Escuder serà demà a 2/4 d'11 del matí al Mercadal.
Amb aquest ADN GEiEG que tenia ja des de petit, Joan Escuder va ser jugador d'hoquei del club (també del Coma Cros), entrenador, directiu de secció, i ja posteriorment membre de la SOCA, dirigent i president. Era, també, un gran amant de la gastronomia, no només per menjar-se els plats, sinó també un excel·lent cuiner, inventor de receptes, i gran teòric dels productes que podia utilitzar. Però aquesta i la pesca no eren les seves úniques passions. També era un gran melòman, un grandíssim aficionat a l'òpera. "Era un treballador incansable, no sabia d'hores, sempre estava al servei del club", recordava Francesc Cayuela.
Potser el capítol més amarg dels seus dotze anys dirigint el GEiEG van ser les eleccions, les úniques que ha celebrat el Grup en més de cent anys, on es disputava el càrrec amb Salvador Martí el 2002. Joan Escuder va guanyar, però la pugna amb Martí va seguir i fins i tot va acabar als jutjats. Escuder, quan va deixar el càrrec, va dir que se n'anava "després d'haver viscut moltes alegries, i dels mals moments m'estimo més no recordar-me'n, tot i que no els puc oblidar". Escuder va liderar al seu moment inversions importants per renovar les instal·lacions de Sant Ponç, Sant Narcís i Palau, i també per la compra de l'edifici Fòrum.
En una entrevista al Diari de Girona el 2022, Escuder deia que "el GEiEG no és un club esportiu. Fa esport, que no és el mateix. També es dedica al teatre, a la cultura, a l’excursionisme, la dansa, les sardanes... Ha fet de tot, durant més d’un segle. Jo també hi he fet de tot, i el meu pare hi havia fet de tot. Per tant, el GEiEG és casa meva". També hi apuntava que "és més difícil presidir el GEiEG que la Generalitat, perquè estàs en contacte directe amb els socis. El president de Catalunya, en canvi, està en contacte indirecte amb els ciutadans".
